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Шеранић: За иновативне терапије ове године 95 милиона КМ

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22.09.2026 11:39

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Ален Шеранић
Фото: ATV

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић изјавио је да се биљежи раст броја обољелих од малигних болести у Српској, али и свијету, те да ресорно министарство улаже напоре да примјеном иновативних терапија пацијентима омогући дужи и квалитетнији живот.

Шеранић је рекао да је Влада Српске ове године, ребалансом буџета, успјела да издвоји додатних 15 милиона КМ за набавку иновативних терапија, те да је на основу тога уведено шест нових лијекова.

"Програм набавке иновативних лијекова се намјенски финансира из буџета Српске. За ову годину издвојено је 95 милиона КМ, док је за наредну годину планирано 130 милиона КМ, што је значајно повећање", рекао је Шеранић новинарима у Бањалуци.

Прије почетка стручног скупа "Иновативне терапије и иновација", Шеранић је истакао значај сарадње Министарства, Фонда за здравствену заштиту Српске и удружења пацијената обољелих од рака, како би заједнички допринијели унапређењу онколошке заштите.

"Иновације брзо напредују, нарочито у медицини и лијечењу, те планирамо већ за наредну годину да обезбиједимо потребне лијекове", рекао је Шеранић.

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Предсједник Кровног удружења пацијената обољелих од рака Републике Српске Јасминка Средојевић изразила је задовољство јер је примјетан напредак у примјени иновативне терапије у Српској.

"У фебруару смо на листи чекања имали 115 пацијента, претходне године је тај број био 148, а раније 175, што значи да имамо смањење броја. Заједнички рад допринио је и да су пристигле нове количине иновативних терапија", рекла је Средојевићева, преноси Срна.

Она је навела да процес још није завршен, али да се ускоро очекује да терапије дођу до пацијената.

Члан Кровног удружења Данијела Филиповић, која се од меланома лијечи три године, рекла је да је веома значајно то што у Републици Српској прима иновативну терапију коју би добила било гдје у свијету.

"Примјер сам успјешног дјеловања тих терапија, јер сам данас функционална упркос што се лијечим од карцинома, а прије само неколико година живот обољелих од оваквог карцинома је био много краћи", рекла је Филиповићева.

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Тагови :

Република Српска

Ален Шеранић

малигна обољења

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