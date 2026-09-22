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Чарлсова реченица довела принцезу Дајану до булимије: Постао је окидач за њену тешку борбу

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22.09.2026 12:04

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Чарлсова реченица довела принцезу Дајану до булимије: Постао је окидач за њену тешку борбу
Фото: Youtube/Wilber Gonzalez/screenshot

Принцеза Дајана је тврдила да је коментар тадашњег принца Чарлса послије веридбе био окидач за њену дугогодишњу борбу са булимијом.

Нова књига Чарлса Спенсера, брата принцезе Дајане, поново је отворила болне теме из живота покојне принцезе.

У мемоарима "Swan Song: Diana, My Sister" он говори о њеном браку, односу са тадашњим принцом Чарлсом, али и о догађајима који су услиједили након њене смрти.

Један од најпотреснијих дијелова односи се на Дајанину дугогодишњу борбу са булимијом. Према Спенсеровим наводима, неколико дана након објаве веридбе, Чарлс је ставио руку око њеног струка и прокоментарисао да се "мало угојила".

Његов брат тврди да је Дајана тај коментар веома тешко поднијела.

Дајана је о својој борби говорила јавно

О проблемима са поремећајем исхране Дајана је говорила још почетком деведесетих, у биографији Ендрјуа Мортона.

Тада је навела да је булимија почела убрзо након вјеридбе и повезала њен почетак са коментаром будућег супруга о њеном изгледу.

Касније је управо тај тренутак често описиван као могући окидач за њене проблеме.

Њене физичке промјене биле су примјетне

Дизајнерка Дајанине вјенчанице, Елизабет Емануел, раније је говорила да се принцезин струк током припрема за вјенчање значајно смањио.

Тај податак често се наводи када се говори о промјенама кроз које је Дајана пролазила у том периоду.

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Принцеза је касније отворено причала о томе колико јој је времена било потребно да се избори са булимијом, чиме је помогла да се о поремећајима исхране говори отвореније.

Мемоари поново изазвали реакције

Спенсер у књизи износи и друге тврдње о односу своје сестре и тадашњег принца Чарлса, као и о његовом понашању након Дајанине смрти.

Бакингемска палата реаговала је на поједине наводе, уз поруку да бол због губитка блиске особе може утицати на сјећања и начин на који се догађаји из прошлости доживљавају.

Готово три деценије након Дајанине смрти, прича о њеном животу поново је у центру пажње. Овога пута, њена борба са булимијом и однос са Чарлсом поново су покренули питања о догађајима који су обиљежили један од најпознатијих краљевских бракова.

(информер)

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Тагови :

принцеза Дајана

Краљ Чарлс III

Болест

краљевска породица

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