Продаје се шампањац са вјенчања Чарлса и Дајане

Извор:

СРНА

11.12.2025

16:14

Краљ Чарлс
Фото: Таnjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Шампањац "дом перињон", који је служен на вјенчању принца Чарлса и леди Дајане 1981. године, биће понуђен на аукцији у Данској, саопштила је аукцијска кућа "Брун Расмусен".

Више од 40 година након вјенчања и много година након што се брак распао, фанови британске краљевске породице моћи ће да купе риједак дио тог историјског дана, пренио је АП.

"Ово је први пут да сам га видио. Боца са таквим краљевским поријеклом је зиста ријетка", рекао је Томас Розендал, шеф винског одјељења аукцијске куће.

Принц Чарлс, сада краљ Чарлс Трећи, оженио се леди Дајаном Спенсер у лондонској катедрали Светог Павла 29. јула 1981. године.

Након церемоније услиједио је раскошан пријем у Бакингемској палати, на којој је служен шампањац из ексклузивне серије.

Паре, марке

Друштво

Најављене добре вијести за пензионере, прије свега оне с најнижом пензијом

"Специјално испоручено у част брака Његовог Краљевског Величанства Принца од Велса и Леди Дајане Спенсер. 29. јула 1981", пише на етикети боце.

Розендал је рекао да је направљено само 12 боца и да су све требале да буду отворене тог дана. Није познато шта се десило са осталим боцама.

