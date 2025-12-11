Руска војска ослободила Северск!

Извор:
Агенције
11.12.2025
15:04
Коментари:1
Руски предсједник Владимир Путин је одржао састанак у Кремљу како би разговарао о ситуацији у зони Специјалне војне операције, укључујући и ослобођење Северска, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Разматран је и потпуни прелазак Северска под нашу контролу. Предсједник је добио детаљне извјештаје о овом питању. Видео-снимак овог састанка биће ускоро доступан", додао је портпарол Кремља.
Према његовим ријечима, током састанка, "предсједник је генерално констатовао добру динамику у свим областима".
"Владимир Путин је одржао састанак у Кремљу како би разговарао о тренутној ситуацији у зони Специјалне војне операције, са фокусом на ситуацију на северу Доњецке Народне Републике — територији која је под одговорношћу групе трупа 'Југ'", навео је Песков.
Како је додао, начелник Генералштаба Оружаних снага и командант групе трупа "Југ" учествовали су у састанку путем видео-конференције. У предсједничком кабинету у Кремљу био је присутан и Денис Сергејевич Пирогов, командант 123. моторизоване бригаде.
Северск се налази на сјевероистоку Доњецке Народне Републике, недалеко од Славјанска.
Путин је 27. новембра говорио о напретку у ослобађању Северска. Он је тада навео да је руска војска је пришла граду са истока, са југа и сјевера, а да се у самом граду одвијају активна борбена дејства.
Од 8.000 зграда, 1.700 је било у том тренутку у руским рукама, навео је тада предсједник, закључивши да је било јасно чему све води.
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
23 ч0
Свијет
23 ч0
Најновије
Најчитаније
17
54
17
47
17
33
17
30
17
17
Тренутно на програму