Руска војска ослободила Северск!

Извор:

Агенције

11.12.2025

15:04

Коментари:

1
Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин је одржао састанак у Кремљу како би разговарао о ситуацији у зони Специјалне војне операције, укључујући и ослобођење Северска, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Разматран је и потпуни прелазак Северска под нашу контролу. Предсједник је добио детаљне извјештаје о овом питању. Видео-снимак овог састанка биће ускоро доступан", додао је портпарол Кремља.

Према његовим ријечима, током састанка, "предсједник је генерално констатовао добру динамику у свим областима".

"Владимир Путин је одржао састанак у Кремљу како би разговарао о тренутној ситуацији у зони Специјалне војне операције, са фокусом на ситуацију на северу Доњецке Народне Републике — територији која је под одговорношћу групе трупа 'Југ'", навео је Песков.

Како је додао, начелник Генералштаба Оружаних снага и командант групе трупа "Југ" учествовали су у састанку путем видео-конференције. У предсједничком кабинету у Кремљу био је присутан и Денис Сергејевич Пирогов, командант 123. моторизоване бригаде.

Северск се налази на сјевероистоку Доњецке Народне Републике, недалеко од Славјанска.

Путин је 27. новембра говорио о напретку у ослобађању Северска. Он је тада навео да је руска војска је пришла граду са истока, са југа и сјевера, а да се у самом граду одвијају активна борбена дејства.

Од 8.000 зграда, 1.700 је било у том тренутку у руским рукама, навео је тада предсједник, закључивши да је било јасно чему све води.

Тагови:

Украјина

Русија

Владимир Путин

Коментари (1)
