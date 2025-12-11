Оптужени за убиство Чарлија Кирка данас пред судом

Извор:
Танјуг
11.12.2025
14:01

Осумњичени за убиство америчког патриоте Чарлија Кирка, Тајлер Робинсон, требало би данас први пут да се појави пред судом.
Робинсон је оптужен за тешко убиство, кривично дјело пуцања из ватреног оружја које је нанијело тешку тјелесну повреду, ометање правде, као и за манипулисање свједоцима и извршење насилног кривичног дјела у присуству дјетета, пренијела је телевизија АБЦ.
Он се већ два пута изјаснио пред судом, први пут виртуелно, а други пут само преко аудио снимка.
До сада се није изјаснио о кривици, а могао би да се суочи са смртном казном уколико буде осуђен за тешко убиство.
Тенис
Тенисер суспендован на 20 година
Кирк (31) је убијен из ватреног оружја 10. септембра док се обраћао публици у кампусу Универзитета Јута Вели у Орему.
Обраћање је било прво у низу планираних на предизборној турнеји у организацији Турнинг Поинт УСА, чији је он суоснивач.
Робинсон (22) је наводно побјегао са мјеста пуцњаве, након чега је услиједила велика потрага, а предао се властима у ноћи 11. септембра.
