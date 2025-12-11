Logo
Large banner

Оптужени за убиство Чарлија Кирка данас пред судом

Извор:

Танјуг

11.12.2025

14:01

Коментари:

0
Оптужени за убиство Чарлија Кирка данас пред судом
Фото: Tanjug/AP/Kena Betancur

Осумњичени за убиство америчког патриоте Чарлија Кирка, Тајлер Робинсон, требало би данас први пут да се појави пред судом.

Робинсон је оптужен за тешко убиство, кривично дјело пуцања из ватреног оружја које је нанијело тешку тјелесну повреду, ометање правде, као и за манипулисање свједоцима и извршење насилног кривичног дјела у присуству дјетета, пренијела је телевизија АБЦ.

Он се већ два пута изјаснио пред судом, први пут виртуелно, а други пут само преко аудио снимка.

До сада се није изјаснио о кривици, а могао би да се суочи са смртном казном уколико буде осуђен за тешко убиство.

Тениски рекет

Тенис

Тенисер суспендован на 20 година

Кирк (31) је убијен из ватреног оружја 10. септембра док се обраћао публици у кампусу Универзитета Јута Вели у Орему.

Обраћање је било прво у низу планираних на предизборној турнеји у организацији Турнинг Поинт УСА, чији је он суоснивач.

Робинсон (22) је наводно побјегао са мјеста пуцњаве, након чега је услиједила велика потрага, а предао се властима у ноћи 11. септембра.

Подијели:

Таг:

Чарли Кирк

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тениски рекет

Тенис

Тенисер суспендован на 20 година

32 мин

0
Хаварија у овом граду: Хиљаде људи остало без струје

Србија

Хаварија у овом граду: Хиљаде људи остало без струје

36 мин

0
Компанија сели производњу из Турске у Републику Српску

Економија

Компанија сели производњу из Турске у Републику Српску

36 мин

0
Снажан земљотрес погодио Кину

Свијет

Снажан земљотрес погодио Кину

39 мин

0

Више из рубрике

Отац и кћерка погинули током лабораторијског тестирања

Свијет

Отац и кћерка погинули током лабораторијског тестирања

39 мин

0
Снажан земљотрес погодио Кину

Свијет

Снажан земљотрес погодио Кину

39 мин

0
И Данска најавила увођење ограничења кориштења друштвених мрежа за дјецу

Свијет

И Данска најавила увођење ограничења кориштења друштвених мрежа за дјецу

1 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Отишла на пластичну операцију капака, па завршила у коми

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner