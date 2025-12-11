Познати политичар направио скандал: Новинарки поручио да је "празноглава", па почео да је пипа по тијелу

Извор:
Мондо.рс
11.12.2025
16:33
Коментари:0
Сенатор пољске странке ПиС, Војћех Скуркјевич, изазвао је буру у јавности након што је у парламенту ушао у вербални сукоб с новинарком Џастином Доброш-Ораш и потом је, без њеног допуштења, додиривао.
Војћех Скуркјевич, сенатор странке ПиС у Пољској, направио је скандал када је ушао у вербални окршај с новинарком Џастином Доброш-Ораш, а касније ју је додиривао без допуштења у покушају да јој угаси микрофон.
Занимљивости
Четири знака која се увијек заљубљују у људе које не могу имати
Скандалозни инцидент се догодио у згради парламента. Након жестоке свађе током које је политичар ПиС-а оптужио новинарку да је "празноглава", Скуркјевич је посегнуо за вратом Доброш-Орача.
"Понашате се као да имате орах у глави, а не мозак", рекао је политичар.
"Искључићу овај микрофон", рекао је он.
"Не дирај ме", одговорила је новинарка.
"Молим вас, немојте нарушавати мој лични интегритет", одговорила је.
"Јао, сада претјерујете", узвратио је Скуркевич.
"Не, ви претјерујете", закључила је новинарка, окончавши разговор.
Након емисије, нагласила је да је у Сејму већ 25 година и да никада није доживјела ништа слично. Понашање сенатора ПиС-а изазвало је низ реакција на друштвеним мрежама. Политичари из владајуће коалиције изразили су негодовање, док су се опозициони политичари уздржали од коментарисања инцидента.
Polish senator sparks controversy after altercation with journalist— Open Source Intel (@Osint613) December 11, 2025
In the corridors of the Polish Sejm, a discussion on ending the war in Ukraine and Poland’s role in negotiations escalated when PiS senator Wojciech Skurkiewicz reached toward TVP journalist Justyna… pic.twitter.com/wJR0sl4lWw
"Не постоји сагласност за такву дрскост", написао је Кшиштоф Брејза, посланик Европског парламента из Грађанске коалиције (КО), додајући да подноси извештај Парламентарној етици због скандалозног понашања В. Скуркевича.
"Посланик ПиС-а Војћех Скуркјевич нарушио је лични интегритет новинарке ТВП Џастин Доброш-Ораш", написала је посланица Грађанске коалиције Ивона Хартвич.
Најновије
Најчитаније
17
54
17
47
17
33
17
30
17
17
Тренутно на програму