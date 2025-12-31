Тијело Ђорђа мјесец дана било у рупи пуној смећа и воде: Језиво убиство из љубоморе на новогодишњу ноћ

Извор:
Ђорђе Јовановић (23) пронађен је мртав прије готово пет година, 29. јануара 2021. године на углу Булевара војводе Степе и Булевара Европе у Новом Саду у рупи пуној воде и смећа, затрпан циглама.
Његово тијело било је у непрепознатљивом стању, а његов идентитет утврђен је тек након обдукције у Институту за судску медицину.
Налаз обдукције потврдио је сумње инспектора, да је несрећни момак мучки убијен. Вјештаци судске медицине установили су да је смрт наступила услед више удараца у главу, али и да је смрт наступила 31. децембра 2020. године, док је његов нестанак пријављен тек 27. јануара. Породица несрећног дечка пријавила је његов нестанак тек када се скоро месец дана није јављао на телефон, а само два дана прије проналаска његовог тијела.
Његов нестанак полицији пријавио његов дјед када су посумњали да му се нешто догодило, јер се дуго не враћа кући нити јавља, што је било веома неуобичајено за младића.
Ђорђе Јовановић брутално је претучен, а сумња се да га је убица ударао сјекиром по глави. Након тога, његово тијело убачено је у рупу са водом и смећем, а потом затрпано циглама како не би било откривено. Пошто је тијело скоро мјесец дана стајало у води, сама идентификација несрећног момка је била отежана, али када његов идентитет откривен, полиција је ухапсила осумњиченог Стефана Станојевића (25) из Штрпца.
Према првим информацијама из истраге, мотив за брутално и језиво убиство била је љубомора. Осумњичени за убиство био је тадашњи момак, а убијени некадашњи дечко Јоване Јовановић и, према незваничним информацијама, младићи су се посвађали око ње.
Стефан Станојевић (25) из Штрпца ухапшен је због сумње да је убио Ђорђа Јовановића (23) из Титела, а потом његово тијело бацио у рупу са водом и смећем на углу Булевара војводе Степе и Булевара Европе у Новом Саду. Он је хтио да тијело полије бензином и запали, али је од тога одустао, помисливши да ће цигле бити довољне да тијело не буде пронађено.
Ухапшена је и Јована Јовановић (29) из Новог Сада, због сумње да је присуствовала убиству Јовановића, који је иначе њен бивши дечко, а није га пријавила. Она се теретила за непријављивање кривичног дјела и учиниоца.
Сумња се да је Стефан Станојевић 31. децембра секиром усмртио Ђорђа Јовановића на бруталан начин. Станојевић је, према наводима из оптужнице, младића усмртио са три ударца сјекиром по глави. Након тога је његово тијело хтио да запали бензином, али се предомислио и бацио га је у рупу са водом и смећем и затрпао циглама.
''Окидач за убиство, како је рекао осумњичени, била је љубомора. Наводно је убијени хтио да се помири са својом бившом дјевојком. Сво троје су кобне ноћи били заједно у једној бараци у чијој близини се налази рупа са водом гдје је пронађен убијени Ђорђе Јовановић. Како су се нашли заједно на том мјесту још није јасно, али га је Станојевић убио сјекиром и након тога бацио његово тијело. Дјевојка је све вријеме била са њим и није га пријавила'', рекао је након проналаска тијела извор близак истрази.
Ђорђе Јовановић нашао се са Стефаном Станојевићем и Јованом, како би разговарали и разријешили проблеме који су се створили у овом "љубавном троуглу". Међутим, разговор је прерастао у расправу и Стефан је, како се сумња, насрнуо на мученог момка, а затим му сјекиром коју је имао код себе нанио више удараца по глави док је Јована посматрала цио злочин.
Ђорђе Јовановић је био у ванбрачној заједници са Живаном В. (23) из Вилова, која је у тренутку језивог убиства била у петом мјесецу трудноће. Њих двоје су били у љубавној вези двије године и живјели су код његове мајке у Тителу, али је Ђорђе убрзо отишао од куће и ретко се враћао. Живана се тада вратила код својих родитеља у Вилово.
Она је тада испричала за медије да за Јовану Јовановић, дјевојку због које је дошло до свађе и убиства, никада није чула.
''Вољела сам га као и он мене. Трудићу се да одгојим нашег сина да буде добар и вриједан човјек. Посљедњи пут смо се видјели 17. децембра када са братом дошао у Вилово. Тада смо разговарали да треба да престане да одлази и долази и да је вријеме да се скућимо. Ту Јовану није никада помињао'', испричала је нерећна дјевојка.
