Родитељи Косте Кецмановића који је починио масакр у школи Рибникар морају исплатити још 42.000 КМ

31.12.2025
Виши суд у Београду донио је пресуду којом је родитељима Владимира и Миљани Кецмановић наложено да рањеном дјечаку А. Б. исплате укупно око 41.970 КМ. Ријеч је о родитељима малољетног Косте Кецмановића, који је у мају 2023. године починио масовно убиство у Основној школи „Владислав Рибникар“.
Према одлуци суда, А. Б. треба да прими 16.000 КМ на име претрпљених физичких болова, 25.000 КМ због претрпљеног страха, те нешто мање од 2.000 КМ за душевне болове усљед наружености. У преосталом дијелу тужбени захтјев је одбијен као неоснован до висине траженог износа, саопштено је из суда.
У образложењу пресуде наведено је да је Коста Кецмановић тог дана у школи употријебио ватрено оружје и муницију чији је власник његов отац Владимир, те да је том приликом ранио А. Б. хицем у лијеву ногу.
Суд је заузео став да су Владимир и Миљана Кецмановић одговорни за штету коју је проузроковало њихово малољетно дијете, јер је до штете дошло као посљедица лошег васпитања, односно пропуста у васпитању и лоших примјера које су родитељи давали сину.
У пресуди се указује и на чињеницу да је Владимир Кецмановић обучавао Косту руковању ватреним оружјем у стрељани, као и да је у породичном дому држао оружје и муницију које, према мишљењу суда, није адекватно обезбиједио. Суд сматра да је, имајући у виду да се дијете налазило у адолесцентном периоду, родитељски надзор морао бити знатно појачан.
Када је у питању Миљана Кецмановић, суд је оцијенио да је била упозната с тим да Владимир обучава сина руковању оружјем у стрељани.
- Суд је мишљења да тужени Владимир и Миљана Кецмановић нису водили бригу ни о томе како је њихов малољетни син проводио вријеме у периоду који је претходио штетном догађају, с обзиром на то да је неометано правио план и предузимао активности у стану у којем је живио са родитељима, ради предузимања штетне радње - наведено је у одлуци.
Таквим понашањем, према оцјени суда, Кецмановићи су показали озбиљне пропусте у васпитању малољетног дјетета, што се негативно одразило и довело до тога да Коста почини масовно убиство. Суд сматра да се његови поступци могу посматрати као посљедица родитељских пропуста у васпитању.
На ову пресуду дозвољена је жалба Апелационом суду у Београду у року од 15 дана од дана њеног пријема.
Против Владимира и Миљане Кецмановић вођено је укупно пет парничних поступака, а сви су окончани првостепеним пресудама. Суд је раније наложио да солидарно исплате породици Дукић, чија је кћерка убијена 3. маја 2023. године, износ од 767.000 КМ. Такођер, малољетном Ј. Д., који је том приликом рањен, досуђено је 50.000 КМ, док је рањеној наставници Татјани Стевановић досуђено нешто више од 100.000 КМ. По тужби 27 чланова породица убијених, Кецмановићи су обавезани да исплате више од 5,5 милиона КМ.
С друге стране, исти суд је у кривичном поступку донио првостепену пресуду којом је Владимир Кецмановић осуђен на 14 и по година затвора, док је Миљана Кецмановић осуђена на три године затвора. Међутим, Апелациони суд у Београду је ту пресуду укинуо и наложио понављање суђења.
Почетак поновљеног поступка заказан је за 29. јануар.
