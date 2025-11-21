Logo
Укинута пресуда родитељима дјечака убице из Рибникара

Извор:

Курир

21.11.2025

16:52

Укинута пресуда родитељима дјечака убице из Рибникара
Фото: Pixabay

Апелациони суд у Београду укинуо је првостепену пресуду којом је 30. децембра 2024. године Виши суд у Београду осудио Владимира и Миљану Кецмановић, родитеље дјечака убице из ОШ "Владислав Рибникар" који је 3. маја 2023. године починио масакр у тој школи.

Владимир Кецмановић је првостепеном пресудом био осуђен на 14 и по година затвора због кривичног дјела тешко дјело против опште сигурности и кривичног дјела запуштање и злостављање малољетног лица, док је Миљана Кецмановић била осуђена на три године затвора због извршења кривичног дјела запуштање и злостављање малољетног лица.

"Апелациони суд у Београду, након одржане седнице већа, дана 19. и 20. јуна 2025. године, а након већања и гласања дана 9. и 10. јула, 10. и 29. септембра и дана 30. септембра 2025. године, донио је већином гласова пресуду којом је потврдио првостепену пресуду у ослобађајућем дјелу у односу на окривљену. Миљану Кецмановић, док је, усвајањем жалбе бранилаца окривљеног Владимира Кецмановића и Миљане Кецмановић, пресуда у осуђујућем дјелу у односу на наведене окривљене укинута због битне повреде одредаба кривичног поступка и предмет у том дјелу враћен првостепеном суду на поновно суђење. Према окривљеном Владимиру Кецмановићу продужен је притвор, који може трајати до даље одлуке првостепеног суда", стоји у образложењу Апелационог суда, пише Курир.

Vladislav Ribnikar

Коста Кецмановић

