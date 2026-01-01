Logo
Large banner

Напад на Путинову резиденцију: Кључни доказ предат Американцима

01.01.2026

20:38

Коментари:

0
Напад на Путинову резиденцију: Кључни доказ предат Американцима
Фото: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Дешифровани подаци са једног од украјинских дронова који су напали резиденцију руског предсједника Владимира Путина предати су Амбасади САД у Москви, саопштило је руско Министарство одбране.

"Материјали који садрже дешифроване податке о усмјеравању и контролору лета украјинског дрона који су руски системи противваздушне одбране оборили у ноћи 29. децембра 2025. године изнад Новгородске области током терористичког напада на руску предсједничку резиденцију предати су представнику канцеларије војног аташеа у Амбасади САД у Москви", наводи се у саопштењу.

Начелник Главне обавјештајне управе руског Генералштаба Игор Костјуков, који је доставио фајлове Амбасади САД, рекао је да добијени подаци недвосмислено потврђују да су дронови били на путу да нападну Путинову резиденцију.

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је у понедјељак да је Кијев у ноћи са 28. на 29. децембар покренуо напад на руску предсједничку резиденцију у Новгородској области користећи 91 дрон.

Подијели:

Тагови:

Украјина

Русија

dron

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Русија: Оборен украјински борбени авион, ''паметна'' бомба и 250 дронова

Свијет

Русија: Оборен украјински борбени авион, ''паметна'' бомба и 250 дронова

8 ч

0
Русија показала дрон коришћен у нападу Путинову резиденцију

Свијет

Русија показала дрон коришћен у нападу Путинову резиденцију

1 д

0
Дрон који се кретао ка Путиновој резиденцији носио шест килограма експлозива

Свијет

Дрон који се кретао ка Путиновој резиденцији носио шест килограма експлозива

1 д

0
Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

Свијет

Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

3 д

0

Више из рубрике

Србин био у дискотеци смрти у Швајцарској: Од Стефана ни трага, породица моли за помоћ

Свијет

Србин био у дискотеци смрти у Швајцарској: Од Стефана ни трага, породица моли за помоћ

2 ч

0
Предвиђања "новог Нострадамуса" за 2026. годину: Једну земљу чека катастрофа

Свијет

Предвиђања "новог Нострадамуса" за 2026. годину: Једну земљу чека катастрофа

4 ч

0
Индија "преузела" БРИКС

Свијет

Индија "преузела" БРИКС

4 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио због чега има велике модрице на руци

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

30

Огласио се Роберто Карлос послије операције

22

02

Кад је боље користити маслац, а кад маргарин?

21

52

Незапамћена трагедија у Швајцарској: Међу страдалима нема држављана БиХ!

21

46

Тринкијери: Рекао сам, не могу послије Жељка

21

45

Макрон се обратио у новогодишњем говору: Све мање људи занима шта има да каже

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner