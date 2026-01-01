Напад на Путинову резиденцију: Кључни доказ предат Американцима

01.01.2026
20:38
Коментари:0
Дешифровани подаци са једног од украјинских дронова који су напали резиденцију руског предсједника Владимира Путина предати су Амбасади САД у Москви, саопштило је руско Министарство одбране.
"Материјали који садрже дешифроване податке о усмјеравању и контролору лета украјинског дрона који су руски системи противваздушне одбране оборили у ноћи 29. децембра 2025. године изнад Новгородске области током терористичког напада на руску предсједничку резиденцију предати су представнику канцеларије војног аташеа у Амбасади САД у Москви", наводи се у саопштењу.
Начелник Главне обавјештајне управе руског Генералштаба Игор Костјуков, који је доставио фајлове Амбасади САД, рекао је да добијени подаци недвосмислено потврђују да су дронови били на путу да нападну Путинову резиденцију.
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је у понедјељак да је Кијев у ноћи са 28. на 29. децембар покренуо напад на руску предсједничку резиденцију у Новгородској области користећи 91 дрон.
