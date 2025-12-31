Logo
Large banner

Русија показала дрон коришћен у нападу Путинову резиденцију

Извор:

Агенције

31.12.2025

14:01

Коментари:

0
Русија показала дрон коришћен у нападу Путинову резиденцију
Фото: screenshot / X / Риа Новости

Руско Министарство одбране показало је данас оборени украјински дрон наводно коришћен у нападу Кијева на руску предсједничку резиденцију у Новгородској области.

Снимци које је објавило руско Министарство одбране показују оборени дрон како лежи у снијегу, преноси ТАСС.

Како је наведено, дрон, погођен у реп противавионском гранатом, остао је практично нетакнут, а његова бојева глава, напуњена високоексплозивним елементима, остала је неексплодирана.

Руско министарство у саопштењу тврди да фрагменти дронова оборених у Новгородској области, укључујући и оне наоружане подмуницијом која је могла проузроковати цивилне жртве, "потврђују намјерни терористички напад на руску предсједничку резиденцију".

Додаје се да искази очевидаца оповргавају покушаје западних медија и кијевског режима да за напад који је потекао из Украјине окриве недостатак доказа.

Подијели:

Тагови:

dron

Русија

Украјина

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дрон који се кретао ка Путиновој резиденцији носио шест килограма експлозива

Свијет

Дрон који се кретао ка Путиновој резиденцији носио шест килограма експлозива

3 ч

0
Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

Свијет

Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

1 д

0
Кијев дроновима напао Путинову резиденцију!

Свијет

Кијев дроновима напао Путинову резиденцију!

1 д

1
Лукашенко: Путину су "усијане главе" свашта предлагале, зна се гдје је резиденција Зеленског...

Свијет

Лукашенко: Путину су "усијане главе" свашта предлагале, зна се гдје је резиденција Зеленског...

1 ч

0

Више из рубрике

Лукашенко: Путину су "усијане главе" свашта предлагале, зна се гдје је резиденција Зеленског...

Свијет

Лукашенко: Путину су "усијане главе" свашта предлагале, зна се гдје је резиденција Зеленског...

1 ч

0
Приведено још 125 лица повезаних са "Исламском државом

Свијет

Приведено још 125 лица повезаних са "Исламском државом

1 ч

0
Oстаје ли Јокић без МВП награде?

Свијет

Oстаје ли Јокић без МВП награде?

2 ч

0
Супруга бившег мужа Џил Бајден пронађена мртва

Свијет

Супруга бившег мужа Џил Бајден пронађена мртва

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Трагичан крај потраге за Јованом (20) који је нестао након што је отишао на журку

15

11

Сујевјерја која се везују за почетак године: Ове ствари не би требало радити 1. јануара

14

54

Паљански СНСД поручио Којићу: Никад се не пљује у тањир из којег се јело

14

47

Ово је била најсмртоноснија година за новинаре у историји

14

44

Новогодишња порука Медведева: Побједа Русије је близу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner