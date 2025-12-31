Русија показала дрон коришћен у нападу Путинову резиденцију

Извор:
Руско Министарство одбране показало је данас оборени украјински дрон наводно коришћен у нападу Кијева на руску предсједничку резиденцију у Новгородској области.
Снимци које је објавило руско Министарство одбране показују оборени дрон како лежи у снијегу, преноси ТАСС.
FIRST FOOTAGE OF UKRAINE'S DRONE TARGETED PUTIN'S RESIDENCE— Sprinter Press (@SprinterPress) December 31, 2025
The Russian Defense Ministry publishes flight path of Ukraine's UAVs that took off from Sumy and Chernigov regions pic.twitter.com/VlQA8ZriLg
Како је наведено, дрон, погођен у реп противавионском гранатом, остао је практично нетакнут, а његова бојева глава, напуњена високоексплозивним елементима, остала је неексплодирана.
Руско министарство у саопштењу тврди да фрагменти дронова оборених у Новгородској области, укључујући и оне наоружане подмуницијом која је могла проузроковати цивилне жртве, "потврђују намјерни терористички напад на руску предсједничку резиденцију".
Додаје се да искази очевидаца оповргавају покушаје западних медија и кијевског режима да за напад који је потекао из Украјине окриве недостатак доказа.
