Руски амбасадор: Стратешке односе са Српском намјеравамо јачати

Извор:
СРНА
10.02.2026
12:16
Коментари:0
Руска Федерација стратешке односе са Републиком Српском намјерава јачати у свим сферама, рекао је руски амбасадор Игор Калабухов у Источном Сарајеву гдје је положио вијенац на споменик бившем амбасадору Русије при УН Виталију Чуркину.
У Источном Сарајеву обиљежен је Дан дипломата Русије и тим поводом су код споменика Чуркину вијенце положили и градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић у својству изасланика предсједника Републике Српске, делегације општина Источно Ново Сарајево, Соколац и Милићи и Војин Павловић из Удружења "Источна алтернатива".
Калабухов је истакао да је руска дипломатија увијек била у функцији одбране националних интереса.
Он је појаснио да је дипломатија вјештина изналажења компромиса и да је данас празник свих људи који раде у дипломатији.
"У једно вријеме била је пословица да ако у Петербургу кашљу, Европу боли глава", рекао је Калабухов новинарима.
Захвалио је српском народу за љубав према Русији, као и свима који су данас присуствовали обиљежавању Дана дипломата Русије.
Ћосић је напоменуо да Чуркин заузима значајно мјесто у срцима и животима Срба и Републике Српске јер је на бази одлуке предсједника и руководства Русије рекао "не" карактеризацији Срба као геноцидног народа.
"Када причамо о руској дипломатији мора се рећи да постоји уважавање према свима. Гдје год се налазе руске дипломате, без обзира на величину земље, не мијешају се у унутрашње односе те земље", рекао је Ћосић.
Он је напоменуо да је о српско-руском братству сувишно и говорити, те указао да је та димензија исказана кроз историјско "не" које је у УН изговорио Чуркин како би пријечио да српски народ буде окарактерисан као геноцидан.
Спомен-плоча Виталију Чуркину у Источном Сарајеву постављена је 2017. године, а прошле године у јулу постављена је биста.
Чуркин је преминуо у Њујорку 20. фебруара 2017. године, дан уочи свог 65. рођендана. Овај руски дипломата остао је запамћен међу Србима пошто је у Савјету безбједности УН уложио вето на британску Резолуцију о Сребреници и тиме спријечио неправедно жигосање српског народа као геноцидног.
Руски празник Дан дипломата установљен је указом предсједника Руске Федерације од 31. октобра 2002. године, поводом 200 година формирања Министарства иностраних послова Русије.
На овај дан, запослени у Министарству иностраних послова Руске Федерације у знак сјећања на претходне генерације службеника отаџбинске дипломатије полажу цвијеће на гробове истакнутих руских дипломата, који су сахрањени у Русији и ван ње.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч4
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч5
Најновије
Најчитаније
16
32
16
32
16
23
16
19
16
18
Тренутно на програму