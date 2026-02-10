Калабухов: Русија пружа руку пријатељства свима у БиХ

Извор:
Русија се залаже за истински суверени развој БиХ, заснован на договорима конститутивних народа и ентитета, пружа руку пријатељства и сарадње свима који су за то заинтересовани, рекао је руски амбасадор Игор Калабухов.
Калабухов је истакао да је Русија на основу узајамног поштовања и уважавања интереса спремна да развија партнерство са Републиком Српском и БиХу цјелини.
- Наша земља, као гарант Дејтонског мировног споразума, активно прати његово строго поштовање. Посебно у садашњим турбулентним околностима, када свједочимо очигледном ругању пажљиво разрађеним принципима дејтонског компромиса, прије свега од стране западних представника - навео је Калабухов у ауторском тексту за Глас Српске.
Са своје стране, додао је, Русија се залаже за истински суверени развој БиХ, заснован на договорима конститутивних народа и ентитета.
- Полазимо од тога да наши билатерални односи имају значајан потенцијал и пружамо руку пријатељства и сарадње свима у БиХ који су заинтересовани за то - нагласио је руски амбасадор.
Калабухов је напоменуо да се Русија током вијекова развијала као посебна држава-цивилизација, истовремено остајући активан учесник у међународним процесима.
- Стога је дипломатија досљедно играла веома значајну улогу у животу наше земље. Празник Дан дипломатског радника симболизује наше стално ангажовање у рјешавање актуелних спољнополитичких питања, као и богатство и континуитет дипломатских традиција Русије - навео је Калабухов.
Напоменуо је да се 10. фебруар 1549. године сматра даном када је створен први руски изасланички ресор, сматра се датумом оснивања руске дипломатске службе.
Указао је да је још једна кључна прекретница у историји руске дипломатије оснивање Министарства иностраних послова 8. септембра 1802. године, што је одразило улогу Русије као велике силе, градитеља европског свјетског поретка након пораза Наполеона.
Калабухов је истакао да је совјетска дипломатија дала непроцјењив допринос побједи у Великом отаџбинском рату, ујединила тежње држава антихитлеровске коалиције и допринијела бескомпромисном поразу нацизма.
- Једно од кључних достигнућа совјетске дипломатије било је стварање УН, са њиховим темељним принципом једногласности међу сталним чланицама Савјета безбједности УН о питањима међународног мира и сигурности - нагласио је руски амбасадор у БиХ.
Према његовим ријечима, у условима хибридног рата Запада против Русије и пумпања кијевског режима тонама смртоносног оружја од стране Европљана, Руска Федерација се уздржава од непријатељских акција и не разрађује агресивне планове против европских земаља.
Калабухов је навео да Евроазија мора бити простор једнаке и недјељиве безбједности, која се може осигурати само учешћем свих држава континента без изузетка, на основу истинске равноправности.
- Да би се то постигло, Запад и његови сателити, који често слијепо слиједе непромишљене испаде Брисела, морају да одустану од узалудног курса санкционог притиска на Русију, апсурдних покушаја спољнополитичке изолације наше земље, а да не спомињемо њихову тезу о наношењу нама такозваног "стратешког пораза" - закључио је Калабухов.
