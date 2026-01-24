Logo
Калабухов: Русија и Српска побиједиће у борби за очување својих традиционалних вриједности

СРНА

24.01.2026

19:24

0
Калабухов: Русија и Српска побиједиће у борби за очување својих традиционалних вриједности
Фото: АТВ

Амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов изјавио је да се Руска Федерација и Република Српска боре за очување својих традиционалних вриједности и да је увјерен да ће побиједити захваљујући сарадњи, пријатељству и разумијевању.

"Када погледамо шта нам се дешава када је ријеч о специјалној војној операцији и оно што се дешава у Републици Српској након свих ових судских одлука, то је наша битка и немам сумње да ћемо сигурно заједно побиједити", рекао је Калабухов.

Ако желимо да бранимо наше вриједности, интересе и људе, каже Калабухов, морамо бити јаки.

"Надам се да ће ово бити година наших побједа у Руској Федерацији, Републици Српској и Србији", рекао је Калабухов на годишњој скупштини руске организације Императорско православно палестинско друштво, Одјељење за БиХ, која се одржава у манастиру Осовица код Српца.

Он је изразио захвалност овом одјељењу на свему што чини за развој веза са Руском Федерацијом и руским народом.

"Желимо да успоставимо најближе везе између људи, зато што то је гаранција наших односа не само данас, већ и у будућности", рекао је Калабухов.

Осим свечане церемоније примања нових чланова, на годишњој скупштини Императорског православног палестинског друштва, Одјељења за БиХ представљене су и програмске активности овог друштва које ће бити реализоване у предстојећој години.

Руководилац Одјељења за БиХ свештеник Миладин Митровић истакао је да ово удружење даје активни допринос очувању националних интереса српског народа и духовно-културног наслеђа православне вјере.

Он је навео да ово удружење ставља акценат на организацији научних, културних и просвјетитељских догађаја који су од важнога значаја за српски народ и друштвену заједницу.

Годишњој скупштини присуствовао је и министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић.

Императорско православно палестинско друштво је руска организација која је основана 1882. године. Посвећена је научној палестинологији, ходочашћу и хуманитарној помоћи православним хришћанима на Блиском истоку.

Данас друштво активно дјелује кроз огранке, укључујући Републику Српску, његујући везе између Руске православне цркве и православних народа. Матични центар ове руске организације налази се у Москви.

Игор Калабухов

