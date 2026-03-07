Мађарска пресрела транспорт новца: Заплијењено 40 милиона долара и злато, ухапшени носили тактичке униформе

Извор:
Аваз
07.03.2026
08:57
Мађарска Национална порезна и царинска управа саопштила је да је ухапсила седам држављана Украјине те заплијенила два банкарска возила у којима су се, према наводима власти, налазили велика количина готовине и злата. Возила су била на путу из Аустрије према Украјини, а у њима је пронађено око 40 милиона долара, 25 милиона еура и девет килограма злата.
Мађарска влада на Фејсбуку је објавила фотографије и видеоснимке акције коју су назвали "Операција украјински златни конвој". Према писању портала Index.hu, мађарске службе биле су изненађене када су код ухапшених, који су у тренутку привођења носили војно-тактичке униформе, пронашле тако велику количину новца.
Истрага Националне порезне и царинске управе показала је да је транспорт новца и злата кроз Мађарску надгледао бивши генерал украјинске одбрамбене службе, док је његов замјеник био некадашњи мајор украјинског ратног ваздухопловства. У операцији су, према наводима власти, учествовале и друге особе с војним искуством. Због тога су ухапшени у петак протјерани с територије Мађарске.
Мађарска влада затражила је хитно објашњење од Украјине о поријеклу и сврси новца који је превожен. Министар вањских послова и трговине Питер Сијарто изјавио је да се с правом поставља питање да ли је ријеч о новцу повезаним с, како је рекао, "украјинском ратном мафијом".
Према његовим ријечима, од јануара је из Украјине у Мађарску пребачено око 900 милиона долара и 420 милиона евра готовине, док је кроз земљу транспортовано и 146 килограма златних полуга.
Након инцидента, украјинско министарство вањских послова упозорило је своје грађане да привремено не путују у Мађарску, наводећи да тренутно не могу гарантовати њихову сигурност.
Грађанима је препоручено да користе друге руте и избјегавају транзит кроз ту земљу.
С друге стране, украјински министар вањских послова Андриј Сибиха оптужио је Мађарску да је заправо задржала седам запосленика украјинске државне штедионице Oschadbank.
Он тврди да су се они налазили у возилима која су превозила новац између Аустрије и Украјине те да разлози њиховог задржавања, као ни њихово тренутно стање, нису познати. Украјинске власти су због тога Мађарској упутиле дипломатску ноту тражећи њихов повратак.
