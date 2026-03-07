Аграр: Мљекарство, подстицаји, принос шљива

Извор:
АТВ
07.03.2026
09:42
У новом издању 'Аграра' причамо о Сајму мљекарства у Градишци, који је окупио бројне излагаче и посјетиоце.
Истражили смо: Који су изазови у мљекарству?
Разговарамо са Миланом Пузигаћом, начелником Одјељења за сточарску производњу.
Објављен правилник о подстицајима: Више новца се усмјерава за текућу производњу.
Слаб род шљива: Како правилно орезати шљиве за боље приносе?
Доносимо савјете стручњака и отварамо актуелне пољопривредне теме.
'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.
Емисију уређује и води Зорица Петковић.
'Аграр' недјељом у 8 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
