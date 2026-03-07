Logo
Аграр: Мљекарство, подстицаји, принос шљива

Извор:

АТВ

07.03.2026

09:42

Нови идент
Фото: АТВ

У новом издању 'Аграра' причамо о Сајму мљекарства у Градишци, који је окупио бројне излагаче и посјетиоце.

Истражили смо: Који су изазови у мљекарству?

Разговарамо са Миланом Пузигаћом, начелником Одјељења за сточарску производњу.

Објављен правилник о подстицајима: Више новца се усмјерава за текућу производњу.

Слаб род шљива: Како правилно орезати шљиве за боље приносе?

Доносимо савјете стручњака и отварамо актуелне пољопривредне теме.

'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.

Емисију уређује и води Зорица Петковић.

'Аграр' недјељом у 8 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

