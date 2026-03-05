Logo
Large banner

Народ прича: Породица Марић

Извор:

АТВ

05.03.2026

17:45

нови визуал народ прича
Фото: АТВ

Биљана вас овог петка води у Бардачу код Српца, наизглед мирно село ушушкано у природне љепоте, гдје живот тихо тече. Међутим, иза те тишине крије се прича о храбрости, љубави и одлуци која мијења судбину.

Доносимо причу о Јовани и породици Марић која је одлучила да јој пружи руку и буде ослонац.

Ово је прича о томе како се рађа нова нада онда када се чини да је све изгубљено.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Народ прича

Биљана Стокић

Large banner

Више из рубрике

Битно: О санацији лоших путева у Српској

Емисије

Битно: О санацији лоших путева у Српској

6 ч

0
pr id parla

Емисије

'ПарлАТВмент': Дан жена

1 д

0
Битно: Предузетништво жена

Емисије

Битно: Предузетништво жена

1 д

0
Битно: Вантјелесна оплодња

Емисије

Битно: Вантјелесна оплодња

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Како сузбити породично насиље?

19

36

Хаос у Љубљани: Полицајци убили мушкарца на тргу!

19

31

Транспорт у кризи: Са граница враћено више од 100 теретних возила

19

29

Покренут стечај, радници страхују за своја радна мјеста

19

25

КФОР негира тврдње да су ракете из Бондстила испаљене ка Ирану

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner