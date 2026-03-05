Народ прича: Породица Марић

Извор:
АТВ
05.03.2026
17:45
Биљана вас овог петка води у Бардачу код Српца, наизглед мирно село ушушкано у природне љепоте, гдје живот тихо тече. Међутим, иза те тишине крије се прича о храбрости, љубави и одлуци која мијења судбину.
Доносимо причу о Јовани и породици Марић која је одлучила да јој пружи руку и буде ослонац.
Ово је прича о томе како се рађа нова нада онда када се чини да је све изгубљено.
Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.
Емисију уређује и води Биљана Стокић.
'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.
