Бизарно саопштење Партизана: Одложили утакмицу, а нико их није ни питао?!

05.03.2026

18:48

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

На захтјев италијанске полиције, уз одобрење Евролиге и Виртуса, а без сагласности КК Партизан, утакмица против Виртуса у Болоњи биће одиграна 11. марта умјесто дан касније.

КК Партизан је примио службену информацију од представника Евролиге да ће утакмица наредног кола елитног европског такмичења између Виртуса и Партизана бити одиграна 11. марта од 20.30 у Болоњи, а не дан касније како је првобитно заказано, наводи се у саопштењу клуба.

Саопштење "црно-бијелих:

- По редовној процедури, према правилнику Евролиге, за свако померање које се догоди више од 15 дана прије почетка утакмице, потребна је сагласност оба клуба, што се у овом конкретном случају није догодило. Ипак, на интервенцију италијанске полиције у Болоњи која је изразила своје разлоге за забринутост услед два велика међународна спортска догађаја (12. 3. Лига Европе, Болоња - Рома) у истом дану, и њихово инсистирање на померању меча, Евролига је донијела одлуку да се утакмица одигра 24 сата раније, упркос противљењу КК Партизан.

Полиција инсистирала на строгој провјери

Поврх свега, полиција је у свом писму од 2. марта инсистирала на строгој провјери и забрани продаје улазница за све оне који немају италијанско држављанство. Како је ова одлука донијета веома касно, "црно-бијели" су успјели да испослују да се иста не примјењује на путнике са чартер лета КК Партизан, који ће се третирати као изузетак. Оваквом одлуком, београдски Партизан је стављен пред свршен чин и пред велики логистички изазов који утиче и на његове навијаче. Чартер лет за Болоњу биће помјерен за дан раније, а пред навијачима је остављена могућност одустајања од путовања уз рефундацију трошкова аранжмана уплаћеног преко агенције са којом Клуб реализује ово путовање. Иако ни на који начин није одговоран за новонасталу ситуацију, Клуб овим путем апелује на разумевање навијача и изражава велико незадовољство услед ситуације којој су изложени.

Упозорење за навијаче

Истовремено, КК Партизан позива навијаче да не покушавају долазак на утакмицу у својој режији и куповину улазница на било какве алтернативне начине, јер ће полиција инсистирати на изузетно строгим провјерама. Нажалост, усљед неразумијевања надлежних, утакмица између два бивша шампиона Европе је претворена је у логистички проблем, умјесто да представља празник кошарке за домаће и гостујуће навијаче у кошаркашком граду Болоњи - поручено је из Партизана.

КК Партизан

Коментари (0)
