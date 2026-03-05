Logo
Large banner

Незапамћена туча кошаркашица, судија најгоре прошла

Аутор:

АТВ

05.03.2026

12:15

Коментари:

0
Туча кошаркашица у Америци
Фото: Screenshot

У тучи између кошаркашица Саут Алабаме и Костал Каролине на турниру Сан Белт конференције у америчкој универзитетској НЦАА лиги осам играчица је искључено.

У цијелом хаосу судија је пала на под и била јој је потребна љекарска помоћ.

policija hrvatska

Регион

У саобраћајној несрећи повријеђено пет особа, ангажован и хеликоптер

Мање од шест минута остало је у посљедњој четвртини када су се Кордасиа Харис из Алабаме и Трејси Хестон из Каролине почеле тући испод коша.

Чинило се да је Харис одгурнула Хестон с леђа прије него што се Хестон окренула и почела гурати и замахивати према Харис, која ју је одгурнула.

Двије судије, више саиграчица и чланова особља брзо су се укључили како би их раздвојили, а једна је судија пала на терен у гужви.

Болница

Здравље

Ситуација забрињавајућа, скочио број обољелих: Дјеца најугроженија

Чинило се да је Хестон ударила судију у главу или врат. Она је остала лежати на леђима док се ред успостављао, а неколико чланова особља и љекара утрчали су на терен како би јој пружили помоћ.

Замјеник шерифа такође је ушао на терен. Није било тренутних информација о стању судије.

Хестон и Харис добили су техничке грешке и искључене су, заједно са шест других играчица које су учествовале у тучви.

Саут Алабама побиједила је у утакмици са 80:70.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Košarka

Туча

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Рекорд каријере Николе Топића у Америци

Кошарка

Рекорд каријере Николе Топића у Америци

3 ч

0
Огласио се Џабари Паркер: "Доста приче"

Кошарка

Огласио се Џабари Паркер: "Доста приче"

14 ч

0
Фенербахче кажњен због вријеђања Срба

Кошарка

Фенербахче кажњен због вријеђања Срба

15 ч

0
Човић открио: Ко је одбио позив и ко се није јављао селектору Србије

Кошарка

Човић открио: Ко је одбио позив и ко се није јављао селектору Србије

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

53

Познато када почиње исплата пензија у Српској

12

50

Заплијењена роба за интернет продају у вриједности 205.000 КМ

12

42

Џастин Тимберлејк поднио тужбу: Тај видео ће ми уништити живот

12

42

Битно: О санацији лоших путева у Српској

12

37

Пјевач доживио дебакл: На наступ му нико није дошао

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner