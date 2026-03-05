Незапамћена туча кошаркашица, судија најгоре прошла

Аутор:АТВ
05.03.2026
12:15
Коментари:0
У тучи између кошаркашица Саут Алабаме и Костал Каролине на турниру Сан Белт конференције у америчкој универзитетској НЦАА лиги осам играчица је искључено.
У цијелом хаосу судија је пала на под и била јој је потребна љекарска помоћ.
Мање од шест минута остало је у посљедњој четвртини када су се Кордасиа Харис из Алабаме и Трејси Хестон из Каролине почеле тући испод коша.
Чинило се да је Харис одгурнула Хестон с леђа прије него што се Хестон окренула и почела гурати и замахивати према Харис, која ју је одгурнула.
Двије судије, више саиграчица и чланова особља брзо су се укључили како би их раздвојили, а једна је судија пала на терен у гужви.
Чинило се да је Хестон ударила судију у главу или врат. Она је остала лежати на леђима док се ред успостављао, а неколико чланова особља и љекара утрчали су на терен како би јој пружили помоћ.
Замјеник шерифа такође је ушао на терен. Није било тренутних информација о стању судије.
Хестон и Харис добили су техничке грешке и искључене су, заједно са шест других играчица које су учествовале у тучви.
Саут Алабама побиједила је у утакмици са 80:70.
