Ситуација забрињавајућа, скочио број обољелих: Дјеца најугроженија

Аутор:АТВ
05.03.2026
12:04
Коментари:0
Иако је на нивоу Србије број обољелих од акутних респираторних инфекција и обољења сличних грипу у паду, у Београду је забиљежен нешто виши број заражених, показују подаци Градског завода за јавно здравље (ГЗЈЗ).
Наиме, како је саопштио ГЗЈЗ у Београду је током посљедње недјеље фебруара епидемиполошким надзором утврђено да је 10.246 особа обољело од акутних респираторних инфекција (АРИ), а од обољења сличних грипу било је 372 случаја.
Како је наведено, број обољелих од акутних респираторних инфекција је у недјељи од 23. фебруара до 1. марта већи за 29,3 одсто у односу на претходну недјељу, а број обољелих од обољења сличних грипу за 60,3 одсто.
Што се тиче обољелих од респираторних инфекција, највише је обољелих особа узраста од пет до 19 година и узраста до четири године.
Међу инфициранима је 9,7 одсто особа старости 65 и више година. Када је ријеч о особама са обољењима сличним грипу, статистика показује да је највише обољелих из групе од 20 до 64 године старости, а затим из групе особа од пет до 19 година.
Утвђено је да су обољели имали вирус грипа и то А, А (Х3), А (Х1Н1) и А(Х1)пдм09. Подаци су добијени на основу извјештаја здравствених установа примарне здравствене заштите (домови здравља, Завод за заштиту здравља студената, Завод за здравствену заштиту радника ЖТП-а и Завод за здравствену заштиту радника МУП-а) на територији Београда у периоду од 23. фебруара до 1. марта.
Остали спортови
Познато вријеме и мјесто сахране Александра Боричића
Из Градског завода подсјећају да је најефикаснија мјера превенције грипа вакцинација и да се препоручује свим особама које су у повећаном ризику од развоја компликација да се што прије вакцинишу.
Вакцина се може примити у било које вријеме у току трајања сезоне грипа, чак и кад је вирус почео да се шири у окружењу.
Подсјећају и на опште мјере превенције које обухватају избјегавање блиских контакта са обољелим особама, редовно прање руку уз избјегавање додиривања очију, носа и уста и провјетравање просторија.
Подсетимо, како је Батут извијестио, у току 8. извјештајне недјеље, од 16.2.2026. до 22.2.2026. године, у Републици Србији према популационом надзору забиљежена су укупно 6473 случаја обољења сличних грипу са инциденцијом од 97,13/100.000 становника, што је за 24,34 одсто ниже у поређењу са петходном недељом.
Епидемиолошки покзатељи за ову извјештајну недјељу указују да се у Републици Србији региструје регионална географска раширеност, клиничка активност грипа је испод епидемијског прага, а тренд инциденције је опадајући.
У 8. извјештајној недјељи путем Сервиса јавног здравља пријављени су лабораторијски потврђени случајеви инфекције вирусом грипа тип А(Х1)пдм09 и А нетипизирани, са територија града Београда, Нишавског и Колубарског округа, преноси Б92.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Хроника
1 ч0
Друштво
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму