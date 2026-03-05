Logo
Large banner

Ситуација забрињавајућа, скочио број обољелих: Дјеца најугроженија

Аутор:

АТВ

05.03.2026

12:04

Коментари:

0
Ситуација забрињавајућа, скочио број обољелих: Дјеца најугроженија
Фото: Unsplash

Иако је на нивоу Србије број обољелих од акутних респираторних инфекција и обољења сличних грипу у паду, у Београду је забиљежен нешто виши број заражених, показују подаци Градског завода за јавно здравље (ГЗЈЗ).

Наиме, како је саопштио ГЗЈЗ у Београду је током посљедње недјеље фебруара епидемиполошким надзором утврђено да је 10.246 особа обољело од акутних респираторних инфекција (АРИ), а од обољења сличних грипу било је 372 случаја.

Како је наведено, број обољелих од акутних респираторних инфекција је у недјељи од 23. фебруара до 1. марта већи за 29,3 одсто у односу на претходну недјељу, а број обољелих од обољења сличних грипу за 60,3 одсто.

Што се тиче обољелих од респираторних инфекција, највише је обољелих особа узраста од пет до 19 година и узраста до четири године.

Међу инфициранима је 9,7 одсто особа старости 65 и више година. Када је ријеч о особама са обољењима сличним грипу, статистика показује да је највише обољелих из групе од 20 до 64 године старости, а затим из групе особа од пет до 19 година.

Утвђено је да су обољели имали вирус грипа и то А, А (Х3), А (Х1Н1) и А(Х1)пдм09. Подаци су добијени на основу извјештаја здравствених установа примарне здравствене заштите (домови здравља, Завод за заштиту здравља студената, Завод за здравствену заштиту радника ЖТП-а и Завод за здравствену заштиту радника МУП-а) на територији Београда у периоду од 23. фебруара до 1. марта.

свијеће-свијећа-спц-05092025

Остали спортови

Познато вријеме и мјесто сахране Александра Боричића

Из Градског завода подсјећају да је најефикаснија мјера превенције грипа вакцинација и да се препоручује свим особама које су у повећаном ризику од развоја компликација да се што прије вакцинишу.

Вакцина се може примити у било које вријеме у току трајања сезоне грипа, чак и кад је вирус почео да се шири у окружењу.

Подсјећају и на опште мјере превенције које обухватају избјегавање блиских контакта са обољелим особама, редовно прање руку уз избјегавање додиривања очију, носа и уста и провјетравање просторија.

Ситуација у Србији

Подсетимо, како је Батут извијестио, у току 8. извјештајне недјеље, од 16.2.2026. до 22.2.2026. године, у Републици Србији према популационом надзору забиљежена су укупно 6473 случаја обољења сличних грипу са инциденцијом од 97,13/100.000 становника, што је за 24,34 одсто ниже у поређењу са петходном недељом.

Епидемиолошки покзатељи за ову извјештајну недјељу указују да се у Републици Србији региструје регионална географска раширеност, клиничка активност грипа је испод епидемијског прага, а тренд инциденције је опадајући.

У 8. извјештајној недјељи путем Сервиса јавног здравља пријављени су лабораторијски потврђени случајеви инфекције вирусом грипа тип А(Х1)пдм09 и А нетипизирани, са територија града Београда, Нишавског и Колубарског округа, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

respiratorne infekcije

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Познато вријеме и мјесто сахране Александра Боричића

Остали спортови

Познато вријеме и мјесто сахране Александра Боричића

1 ч

0
Фонд ПИО појаснио нова правила за исплату пензије путем пуномоћи

Република Српска

Фонд ПИО појаснио нова правила за исплату пензије путем пуномоћи

1 ч

0
Младожењу и оца ударио кљештима у главу: Нова оптужница за обрачун на свадви у Требињу

Хроника

Младожењу и оца ударио кљештима у главу: Нова оптужница за обрачун на свадви у Требињу

1 ч

0
Превозници протестују

Друштво

Нови проблеми: Са границе враћено 100 камиона из БиХ

1 ч

0

Више из рубрике

Хирург упозорава: Ако имате ову линију на нокту, ријеч је о опасној болести

Здравље

Хирург упозорава: Ако имате ову линију на нокту, ријеч је о опасној болести

1 ч

0
Ораси-орах

Здравље

Како шака ораха може да спаси срце?

4 ч

0
Када је најбоље вријеме за доручак?

Здравље

Када је најбоље вријеме за доручак?

5 ч

0
Београђанка (29) доживјела тровање никотином па завршила у Хитној

Здравље

Београђанка (29) доживјела тровање никотином па завршила у Хитној

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

53

Познато када почиње исплата пензија у Српској

12

50

Заплијењена роба за интернет продају у вриједности 205.000 КМ

12

42

Џастин Тимберлејк поднио тужбу: Тај видео ће ми уништити живот

12

42

Битно: О санацији лоших путева у Српској

12

37

Пјевач доживио дебакл: На наступ му нико није дошао

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner