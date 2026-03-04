Logo
Београђанка (29) доживјела тровање никотином па завршила у Хитној

Телеграф

04.03.2026

20:17

Београђанка (29) доживјела тровање никотином па завршила у Хитној

За Марију (29) из Београда, дувански дим био је само пратећи дио ноћне "сценографије и провода", њена прича није само сведочанство о једном нарушеном здрављу, већ и о опасној заблуди у којој живе многи пушачи са изговором "то се мени не може догодити...". Марија је доживјела никотинско тровање.

Никотинско тровање настаје када особа унесе већу количину никотина него што организам може да поднесе. Никотин се веома брзо апсорбује кроз плућа, кожу и слузокожу, а потом путем крви стиже до мозга за свега неколико секунди. У тежим случајевима може доћи до конфузије, отежаног дисања, напада, па чак и губитка свијести.

Марија себе није сматрала тешким пушачем. Са годином "стажа" и просјеком од пола пакле дневно, вјеровала је да влада ситуацијом. Међутим, тог дана, у ковитлацу разговора и добре енергије, границе су изблиједиле. Између 14 и 23 часа, једна по једна, нестало је свих 20 цигарета.

"Када сам видјела празну кутију, изненадила сам се, али нисам паничила. Мислила сам да то није ништа страшно, поготово јер те вечери нисам попила ни кап алкохола - присјећа се Марија. Ипак, њено тијело је већ почело да шаље тихе сигнале узбуне које је она погрешно тумачила.

Замка панике и физички слом

Оно што је услиједило након повратка у стан није личило на уобичајен умор након изласка. Мучнина, вртоглавица и онај најтежи симптом - гушење. Марија је вјеровала да пати од напада панике изазваних гужвом већ неко вријеме. Међутим, туширање, које је требало да буде спас, постало је окидач за потпуни колапс.

"Нисам могла да стојим. Тијело је дрхтало, а зној је избијао упркос води. Вртоглавица је била толико јака да сам се плашила пада. Једва сам изашла из туш-кабине - описује она тренутке у којима је схватила да ово није "у њеној глави", већ у њеном крвотоку".

Болови у мишићима постали су толико интензивни да је сваки покрет био борба. Чак и тренутак чекања другарице био је прожет агонијом - повраћање црних честица био је јасан знак да је организам у стању акутне интоксикације.

Тровање никотином

У хитној помоћи, након анализа крви, стигла је потврда да је у питању тровање никотином. Иако пакла цигарета некоме звучи као "уобичајена количина", љекари су објаснили да је сваки организам прича за себе.

Кроз инфузије и разговор са љекаром, Марија је доживјела просвјетљење које јој је вјероватно спасило здравље. Схватила је да њени "напади панике" током излазака никада нису били психолошке природе. Били су то физиолошки крици њеног тијела које се борило са прекомјерним уносом никотина сваки пут када би "заборавила" колико је запалила.

Ilu-električna-cigareta-vejp-050925

Свијет

Вејпови и електронске цигарете изазивају озбиљне здравствене ризике

Данас, Марија на ту ноћ гледа као на болну, али неопходну лекцију. Сутрадан су остали болови у мишићима и главобоља као ехо преживљеног стреса, али је остала и чврста одлука.

"Оставила сам цигаре одмах, а са њима и кафу. Та узајамна веза је морала бити прекинута", одлучна је она.

Њено искуство стоји као опомена свима онима који мисле да су цигарете само безазлен пратилац друштвеног живота. Марија више не нагађа да ли ће јој у изласку бити добро. Сада зна да слобода и здравље немају мирис дима, а да је најважнија одлука она коју донесемо када схватимо гдје лежи наша невидљива граница.

Први знаци тровања могу се јавити већ 15 до 60 минута и укључују:

- мучнину и повраћање,

- вртоглавицу,

- појачано знојење,

- убрзан или неправилан рад срца,

- главобољу,

- дрхтавицу.

(Телеграф)

