Банане чувају срце и регулишу притисак: Ево како утичу на депресију

Без обзира да ли једемо свјеже банане, од њих правимо смути или неку посластицу, оне, како струка наводи, нашем тијелу могу осигурати бројне здравствене предности.
Једноставни природни шећери које садржи банана, фруктоза и глукоза, брзо се разграђују и тијелу дају енергију потребну за физичку активност.
Садржи и велику количину калијума који је од виталне важности за контракцију мишића и правилан рад нервног система док калијум и магнезијум помажу кардиоваскуларном систему и доприносе бољем расположењу, односно тјерају депресију.
Банане су природно извор дневних потреба за калијумом и магнезијумом, такође познатим као есенцијални минерали који чине електролите. То је комбинација коју је тешко наћи у природи. Електролити пребацују воду и енергију у мишиће умјесто у крвоток. То значи да мишићи добијају "гориво" које им је потребно за опоравак од вјежбања како бисте се могли вратити у теретану с мање умора. Поједите банану након тренинга, пијте пуно течности и ваши мишићи ће вам бити захвални.
Једна мања банана осигураће нашем тијелу око 422 милиграма калцијума, што је око девет одсто препорученог уноса овог минерала Ако вам је потребан још већи унос калцијума на дневном нивоу, банане су такође уско повезане с многим другим опцијама свјежих производа. Кромпир, слатки кромпир, шпинат и лећа имају исто толико или знатно више калцијума него банане.
Незрела банана може погоршати проблеме са опстипацијом. Због спорог варења јединствених молекула зелене банане - пектинских влакана и отпорног шкроба - појединци који већ имају спору пробаву требали би бити опрезни. Да бисте били сигурни, пијте пуно воде када једете зеленије банане. С друге стране, они који се боре с затвором или ријетким столицама могу имати користи од додавања овог влакнастог воћа у исхрану.
Калцијум у бананама и многим другим врстама воћа и поврћа балансира натријум у тијелу, што директно утиче на крвни притисак. Будући да натријум и калцијум раде заједно у тијелу, додавање банана прехрани са високим садржајем натријума може позитивно утицати на крвни притисак.
Банане, посебно зелене, садрже двије врсте влакана: пектина и отпорног шкроба. Банана средње величине је добар извор влакана јер садржи три грама укупних влакана. Ова влакна успоравају пробаву и дуже вас држе ситима. Имајте на уму - што је банана пјегавија, то има мање влакана и брже ћете је пробавити.
Ако се осјећате тужнима, посегните за бананом. Банана садржи триптофан - аминокиселину коју тијело претвара у серотонин, познат по томе што опушта, побољшава расположење и даје осјећај среће. Ово воће је добар извор витамина Б који је неопходан за стварање серотонина у мозгу. Банана садржи и магнезиј, чији је мањак уско повезан уз појаву депресије, тјескобе, иритабилности и других поремећаја расположења.
