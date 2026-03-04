Килограми који носе дијагнозе: Гојазност све већи изазов за Српску

Извор:
Мондо.ба
04.03.2026
07:55
Коментари:0
Поводом 4. марта, Свјетског дана борбе против гојазности, стручњаци упозоравају да ова хронична болест поприма размјере глобалне пандемије, али и да је све израженији јавноздравствени проблем у Републици Српској.
Према процјенама, више од милијарду људи у свијету живи са гојазношћу – 880 милиона одраслих и 159 милиона дјеце и адолесцената узраста од пет до 19 година, а тај број је у сталном порасту.
Гојазност је повезана са више од 200 коморбидитета, укључујући хипертензију, дијабетес типа 2, поједине врсте карцинома, депресију, метаболички повезану масну болест јетре, слип апнеу, репродуктивне поремећаје и болести коштано-зглобног система.
Иако представља хроничну болест, мали број пацијената има постављену дијагнозу, а још мањи проценат добија адекватну терапију.
Сцена
Дадо Полумента и његова трудна супруга страхују на Малдивима: Дај Боже да се вратимо
У Универзитетском клиничком центру Републике Српске истичу да гојазност захтијева свеобухватан и мултидисциплинаран приступ лијечењу. У процес су, осим ендокринолога, укључени и кардиолози, пулмолози, психијатри, гастроентеролози, анестезиолози, хирурзи и нутриционисти.
Ова здравствена установа је прије двије године започела примјену хируршких метода лијечења гојазности, а данас су доступне све савремене процедуре за евалуацију и третман пацијената. До сада је развијена метаболичка баријатријска хирургија, у оквиру које је изведено 15 оперативних захвата.
Посебан акценат ставља се на тзв. сливе гастректомију, односно сужење желуца.
"С тим у вези данас се у нашој установи изводе двије процедуре такозване сливе гастректомије односно сужење желуца. Циљ ових захвата није само редукција тјелесне масе, већ лијечење метаболичког синдрома у цјелини. Тиме се, уз гојазност, третирају и дијабетес, повишен крвни притисак, срчане аритмије и поремећаји масноћа у крви, односно истовремено се утиче на пет до шест придружених дијагноза", саопштено је из УКЦ-а Српске.
Друштво
Упозорење за возаче: Смањена видљивост на овим дионицама
Поводом обиљежавања Свјетског дана гојазности, данас ће у 13 часова у УКЦ-у Републике Српске бити одржан и симпозијум „Метаболичка хирургија – мултидисциплинарни приступ лијечењу гојазности“. Скуп ће окупити љекаре различитих специјалности који учествују у лијечењу пацијената са гојазношћу, а симпозијум ће бити акредитован од стране Министарства здравља Републике Српске, чиме ће учесницима бити омогућени бодови континуиране медицинске едукације.
Стручњаци поручују да је кључно подизати свијест јавности о гојазности као болести, а не само естетском проблему, те о значају правовременог дијагностиковања и свеобухватног лијечења, како би се спријечиле тешке и дугорочне посљедице по здравље становништва Републике Српске, преноси Мондо.
Сцена
4 ч1
Занимљивости
4 ч0
БиХ
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
14
12
12
12
11
12
07
12
06
Тренутно на програму