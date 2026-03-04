Logo
Large banner

Килограми који носе дијагнозе: Гојазност све већи изазов за Српску

Извор:

Мондо.ба

04.03.2026

07:55

Коментари:

0
вага
Фото: Pexels

Поводом 4. марта, Свјетског дана борбе против гојазности, стручњаци упозоравају да ова хронична болест поприма размјере глобалне пандемије, али и да је све израженији јавноздравствени проблем у Републици Српској.

Према процјенама, више од милијарду људи у свијету живи са гојазношћу – 880 милиона одраслих и 159 милиона дјеце и адолесцената узраста од пет до 19 година, а тај број је у сталном порасту.

Гојазност је повезана са више од 200 коморбидитета, укључујући хипертензију, дијабетес типа 2, поједине врсте карцинома, депресију, метаболички повезану масну болест јетре, слип апнеу, репродуктивне поремећаје и болести коштано-зглобног система.

Иако представља хроничну болест, мали број пацијената има постављену дијагнозу, а још мањи проценат добија адекватну терапију.

Дадо Полумента

Сцена

Дадо Полумента и његова трудна супруга страхују на Малдивима: Дај Боже да се вратимо

У Универзитетском клиничком центру Републике Српске истичу да гојазност захтијева свеобухватан и мултидисциплинаран приступ лијечењу. У процес су, осим ендокринолога, укључени и кардиолози, пулмолози, психијатри, гастроентеролози, анестезиолози, хирурзи и нутриционисти.

Ова здравствена установа је прије двије године започела примјену хируршких метода лијечења гојазности, а данас су доступне све савремене процедуре за евалуацију и третман пацијената. До сада је развијена метаболичка баријатријска хирургија, у оквиру које је изведено 15 оперативних захвата.

Посебан акценат ставља се на тзв. сливе гастректомију, односно сужење желуца.

"С тим у вези данас се у нашој установи изводе двије процедуре такозване сливе гастректомије односно сужење желуца. Циљ ових захвата није само редукција тјелесне масе, већ лијечење метаболичког синдрома у цјелини. Тиме се, уз гојазност, третирају и дијабетес, повишен крвни притисак, срчане аритмије и поремећаји масноћа у крви, односно истовремено се утиче на пет до шест придружених дијагноза", саопштено је из УКЦ-а Српске.

Магла

Друштво

Упозорење за возаче: Смањена видљивост на овим дионицама

Поводом обиљежавања Свјетског дана гојазности, данас ће у 13 часова у УКЦ-у Републике Српске бити одржан и симпозијум „Метаболичка хирургија – мултидисциплинарни приступ лијечењу гојазности“. Скуп ће окупити љекаре различитих специјалности који учествују у лијечењу пацијената са гојазношћу, а симпозијум ће бити акредитован од стране Министарства здравља Републике Српске, чиме ће учесницима бити омогућени бодови континуиране медицинске едукације.

Стручњаци поручују да је кључно подизати свијест јавности о гојазности као болести, а не само естетском проблему, те о значају правовременог дијагностиковања и свеобухватног лијечења, како би се спријечиле тешке и дугорочне посљедице по здравље становништва Републике Српске, преноси Мондо.

Подијели:

Тагови :

gojaznost

kilaža

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дадо Полумента, пјевач

Сцена

Дадо Полумента и његова трудна супруга страхују на Малдивима: Дај Боже да се вратимо

4 ч

1
Илустрација: срећна жена

Занимљивости

Рођени на ова 4 датума не морају да траже срећу - она их сама проналази

4 ч

0
Отказан лет из Дубаија за Сарајево

БиХ

Отказан лет из Дубаија за Сарајево

4 ч

0
Магла на путу

Друштво

Упозорење за возаче: Смањена видљивост на овим дионицама

4 ч

0

Више из рубрике

Вода

Здравље

Алергија на воду? Овако изгледа живот са свакодневним болом

18 ч

0
Шта је узрок СИДС-а? Синдром изненадне смрти бебе

Здравље

Шта је узрок СИДС-а? Синдром изненадне смрти бебе

20 ч

0
Све већи број младих има проблема са слухом, ово су симптоми

Здравље

Све већи број младих има проблема са слухом, ово су симптоми

20 ч

0
Вода чаша

Здравље

Како вода и со могу да утичу на организам?

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Кошарац: Покушај опозиције да омаловажи дипломатске успјехе руководства Српске одраз политичког очаја

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

12

06

Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner