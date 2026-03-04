Позната фирма отишла у стечај

Аутор:АТВ
04.03.2026
09:04
Коментари:0
Рjешењем Привредни суд у Зрењанину отворен је стечајни поступак над зрењанинском фирмом Емералд, пошто је суд утврдио да су испуњени сви законски услови за покретање стечаја због трајне неспособности за плаћање и дугогодишње блокаде рачуна.
Поступак је покренут на предлог стечајног повјериоца, адвоката из Зрењанина, који је 13. фебруара поднио захтјев суду наводећи да по основу пословног односа има неизмирено потраживање у износу од 120.000 динара. Суд је већ 18. фебруара донео рјешење о покретању претходног стечајног поступка и позвао дужника да се изјасни о предлогу.
У свом изјашњењу, дужник је признао постојање стечајног разлога и навео да се налази у дуготрајним финансијским проблемима. Према извјештају Народне банеа Србије, рачун фирме блокиран је још од 9. новембра 2010. године, уз забрану располагања средствима, што јасно указује на вишегодишњу неликвидност. Додатно, дужник је обавијестио суд да укупне неизмирене обавезе износе 329.510 динара, као и да не посједује имовину из које би могао да намири повјериоце.
Савјети
Ово дрво немојте да садите у дворишту: Вјерује се да доноси малер
У изјашњењу је наведено и да је предузеће трајније неспособно за плаћање, што представља један од кључних законских основа за отварање стечајног поступка. Суд је констатовао да су у потпуности испуњени услови прописани Законом о стечају и донио одлуку о отварању поступка.
За стечајног управника именована је Драгица Арсић, која ће у наредном периоду спровести попис и процјену евентуалне имовине, испитати пријављена потраживања и предузети даље радње у циљу намирења повјерилаца. Прво поверилачко рочиште заказано је за 26. март, када ће повјериоци имати прилику да пријаве и потврде своја потраживања, док је рочиште за испитивање потраживања одређено за 28. јун. Ток даљег поступка зависиће од утврђене стечајне масе и броја пријављених повјерилаца, али је извјесно да ће процес трајати док се не исцрпе све законом предвиђене могућности за намирење дуговања, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
14
12
12
12
11
12
07
12
06
Тренутно на програму