Logo
Large banner

Позната фирма отишла у стечај

Аутор:

АТВ

04.03.2026

09:04

Коментари:

0
Катанац врата капија
Фото: Bich Tran/Pexels

Рjешењем Привредни суд у Зрењанину отворен је стечајни поступак над зрењанинском фирмом Емералд, пошто је суд утврдио да су испуњени сви законски услови за покретање стечаја због трајне неспособности за плаћање и дугогодишње блокаде рачуна.

Поступак је покренут на предлог стечајног повјериоца, адвоката из Зрењанина, који је 13. фебруара поднио захтјев суду наводећи да по основу пословног односа има неизмирено потраживање у износу од 120.000 динара. Суд је већ 18. фебруара донео рјешење о покретању претходног стечајног поступка и позвао дужника да се изјасни о предлогу.

У свом изјашњењу, дужник је признао постојање стечајног разлога и навео да се налази у дуготрајним финансијским проблемима. Према извјештају Народне банеа Србије, рачун фирме блокиран је још од 9. новембра 2010. године, уз забрану располагања средствима, што јасно указује на вишегодишњу неликвидност. Додатно, дужник је обавијестио суд да укупне неизмирене обавезе износе 329.510 динара, као и да не посједује имовину из које би могао да намири повјериоце.

orah drvo livada

Савјети

Ово дрво немојте да садите у дворишту: Вјерује се да доноси малер

У изјашњењу је наведено и да је предузеће трајније неспособно за плаћање, што представља један од кључних законских основа за отварање стечајног поступка. Суд је констатовао да су у потпуности испуњени услови прописани Законом о стечају и донио одлуку о отварању поступка.

За стечајног управника именована је Драгица Арсић, која ће у наредном периоду спровести попис и процјену евентуалне имовине, испитати пријављена потраживања и предузети даље радње у циљу намирења повјерилаца. Прво поверилачко рочиште заказано је за 26. март, када ће повјериоци имати прилику да пријаве и потврде своја потраживања, док је рочиште за испитивање потраживања одређено за 28. јун. Ток даљег поступка зависиће од утврђене стечајне масе и броја пријављених повјерилаца, али је извјесно да ће процес трајати док се не исцрпе све законом предвиђене могућности за намирење дуговања, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Стечај

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово дрво немојте да садите у дворишту: Вјерује се да доноси малер

Савјети

Ово дрво немојте да садите у дворишту: Вјерује се да доноси малер

3 ч

0
Кипар

Свијет

Америка наложила хитну евакуацију службеника

3 ч

0
Дрогиран бјежао од полиције, у аутомобилу пронађено 26 килограма марихуане

Регион

Дрогиран бјежао од полиције, у аутомобилу пронађено 26 килограма марихуане

3 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Избор између патриотске и проукрајинске владе

3 ч

0

Више из рубрике

Нагли скок валуте: Највеће јачање за више од 10 година

Економија

Нагли скок валуте: Највеће јачање за више од 10 година

17 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Панична куповина убрзава поскупљење горива у Српској

22 ч

0
Огласило се Министарство о гориву: Ограничење маржи је на снази

Економија

Огласило се Министарство о гориву: Ограничење маржи је на снази

23 ч

0
Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа

Економија

Скочиле цијене плина

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Кошарац: Покушај опозиције да омаловажи дипломатске успјехе руководства Српске одраз политичког очаја

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

12

06

Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner