Орбан: Избор између патриотске и проукрајинске владе

Грађани у априлским изборима бирају између патриотске владе и проукрајинске владе која служи страним интересима, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
"Наш народ мора да бира: патриотску мађарску владу или проукрајинску. Као што знамо, опозициону партију Тиса финансира Украјина. Једноставно речено: Украјинци желе свог човјека на функцији", рекао је Орбан у видео поруци на "Иксу".
Он је навео да то нису претпоставке ни спекулације, него да су спонзори странке Тиса именовани у извјештају Комитета државне безбједности.
"У извјештају Комитета јасно стоји да Кијев финансира Тису јер желе проукрајинску владу, желе свог човјека на челу Мађарске", рекао је мађарски премијер.
Он је навео да није "њихов човјек", и зато желе да га замијене.
"На њихову жалост, ја служим Мађарској и мађарском народу, никада страним интересима", додао је Орбан.
Избори у Мађарској ће се одржати 12. априла и кандидати ће бити владајућа странка Фидес - мађарски грађански савез премијера Орбана, и опозициона странка Тиса, са кандидатом Петером Мађаром.
