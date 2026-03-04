Logo
Large banner

Орбан: Избор између патриотске и проукрајинске владе

Извор:

СРНА

04.03.2026

08:37

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Грађани у априлским изборима бирају између патриотске владе и проукрајинске владе која служи страним интересима, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

"Наш народ мора да бира: патриотску мађарску владу или проукрајинску. Као што знамо, опозициону партију Тиса финансира Украјина. Једноставно речено: Украјинци желе свог човјека на функцији", рекао је Орбан у видео поруци на "Иксу".

Иран

Свијет

Интернет у Ирану потпуно искључен више од 84 сата

Он је навео да то нису претпоставке ни спекулације, него да су спонзори странке Тиса именовани у извјештају Комитета државне безбједности.

"У извјештају Комитета јасно стоји да Кијев финансира Тису јер желе проукрајинску владу, желе свог човјека на челу Мађарске", рекао је мађарски премијер.

Он је навео да није "њихов човјек", и зато желе да га замијене.

Вода чесма

Бања Лука

Суве славине у неколико бањалучких улица

"На њихову жалост, ја служим Мађарској и мађарском народу, никада страним интересима", додао је Орбан.

Избори у Мађарској ће се одржати 12. априла и кандидати ће бити владајућа странка Фидес - мађарски грађански савез премијера Орбана, и опозициона странка Тиса, са кандидатом Петером Мађаром.

Подијели:

Тагови :

Виктор Орбан

Мађарска

izbori

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција Србија

Србија

Старицу (78) мучили шрафцигером до смрти, убица има само 15 година?

4 ч

0
Катар напад

Свијет

Погођена америчка база у Катару

4 ч

0
Пао серијски провалник: Означавао станове и крао накит

Регион

Пао серијски провалник: Означавао станове и крао накит

4 ч

0
Беба

Друштво

У Српској рођено 25 беба

4 ч

0

Више из рубрике

Који европски градови су најопаснији за самостално путовање?

Свијет

Који европски градови су најопаснији за самостално путовање?

3 ч

0
Уништене зграде у Техерану

Свијет

Интернет у Ирану потпуно искључен више од 84 сата

3 ч

0
Катар напад

Свијет

Погођена америчка база у Катару

4 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Суд прелиминарно одобрио да се Епстиновим жртвама исплати 35 милиона долара

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

23

Израел упозорава да ће сљедећи врховни вођа Ирана бити "мета за елиминацију"

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

12

06

Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner