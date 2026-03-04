Роналдо је озбиљно повријеђен: Саудијци опет о Кристијану

Аутор:АТВ
Упркос гласинама да је Кристијано Роналдо, фудбалер Ал Насра, напустио Саудијску Арабију због рата, португалски ас то није учинио и остао је у земљи како би се опоравио од повреде.
Кристијано Роналдо је задобио повреду мишића бутине и биће ван терена неко вријеме, објавио је Ал Наср. Један од најбољих играча свих времена је одиграо 81 минут у побједи над Ал Фајхом резултатом 3:1 током викенда.
Португалац је промашио једанаестерац и замијењен је Ал Хамданом. Роналдо је напустио терен храмљући, а у уторак је стигла и дијагноза љекара.
Како су из клуба објаснили, Португалац је већ започео програм опоравка.
"Започео је програм опоравка и биће свакодневно праћено његово стање", саопштили су званичници Ал Насра.
Убрзо након измјене, телевизијске камере су га снимиле на клупи са кесом леда на десној бутини. Тренер Жорж Жезус покушао је да разјасни читаву ситуацију послије меча.
"Осјетио је мишићни умор. Након што смо повели 2:1, нисам желио да ризикујем и замијенио сам га. Медицински тим ће проценити његово стање, али био је то само умор", биле су прве ријечи и испоставило се не баш тачне.
Роналдо је имао компликовану утакмицу, промашио је пенал и није постигао гол из игре. Чак и у таквим околностима, Ал Наср је побиједио са 3:1 и учврстио прво мјесто у Саудијској Арабији са 61 бодом. Ал Ахли и Ал Хилал, главни пратиоци, заостају два, односно три бода. Остаје да се види да ли ће Роналдо бити ван строја за наредне мечеве или ће успјети да се опорави, преноси Спортал.
Ал Наср је потврдио да је утакмица четвртфинала Азијске Лиге шампиона 2, заказана за четврт март против Ал Васла, одложена на неодређено вријеме због војног сукоба у региону. Сљедећа утакмица Ал Насра заказана је за суботу, у првенству, против Неома.
