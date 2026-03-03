Кан се присјетио легендарног гола: Нисам знао да није дозвољено

Извор:
АТВ
03.03.2026
19:45
Легендарни њемачки голман Оливер Кан подсјетио је на још легендарнију сцену из своје каријере када је постигао гол руком у противничком казненом простору, а након тога добио црвени картон.
Голман њемачке репрезентације и Бајерна једна је од најкарактеристичнијих играча у историји фудбала. Тукао је противничке играче на терену, али и своје. И то дословно. На крају, мало директније него Марадона, дао је гол руком.
"Прије тачно 25 година постигао сам свој први и једини професионални гол. Супротно ономе што сам вјеровао, голманима није дозвољено да лопту дирају руком у оба казнена простора. Гол је поништен, а ја сам добио црвени картон. Ипак, то ми је дало легендарни статус", написао је Кан и подијелио легендарни снимак.
Exactly 25 years ago today, I scored my first — and only — professional goal.— Oliver Kahn (@OliverKahn) March 3, 2026
Contrary to what I believed at the time, goalkeepers are not allowed to handle the ball in both penalty areas.
The goal was disallowed and I was sent off — still it earned me legendary status. 😉
#otd pic.twitter.com/0EhCCLcGgX
