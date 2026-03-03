Logo
Кан се присјетио легендарног гола: Нисам знао да није дозвољено

Извор:

АТВ

03.03.2026

19:45

Кан се присјетио легендарног гола: Нисам знао да није дозвољено
Фото: Printscreen/Youtube

Легендарни њемачки голман Оливер Кан подсјетио је на још легендарнију сцену из своје каријере када је постигао гол руком у противничком казненом простору, а након тога добио црвени картон.

Голман њемачке репрезентације и Бајерна једна је од најкарактеристичнијих играча у историји фудбала. Тукао је противничке играче на терену, али и своје. И то дословно. На крају, мало директније него Марадона, дао је гол руком.

"Прије тачно 25 година постигао сам свој први и једини професионални гол. Супротно ономе што сам вјеровао, голманима није дозвољено да лопту дирају руком у оба казнена простора. Гол је поништен, а ја сам добио црвени картон. Ипак, то ми је дало легендарни статус", написао је Кан и подијелио легендарни снимак.

Oliver Kan

