Винисијус поново дивљао: Вукао играча по трави па хтио да се бије

Извор:

АТВ

03.03.2026

10:15

Винисијус дивљао на терену
Фото: Screenshot / X

Фудбалери Хетафеа направили су синоћ велику сезнацију, пошто су на гостујућем терену побиједили фаворизовани Реал Мадрид 1:0, у утакмици 26. кола шпанске Примере.

Судија Алехандро Муниз Руиз имао је пуне руке посла на овом мечу. Подијелио је чак 10 жутих картона и два црвена.

Везиста Реал Мадрида Франко Мастантуоно добио је директан црвени картон у петом минуту надокнаде другог полувремена, због вређања главног судије, док је нападач Хетафеа Адријан Лисо два минута касније искључен из игре због другог жутог картона, преноси "Курир".

И Винисијус Жуниор имао је свој "шоу" на овом мечу.

У 94. минуту утакмице силом је вукао по трави играча Хетафеа, који је добио ударац од Карерас.

Сматрао је Винисијус да противник симулира, па је дотрчао и вукао га како би устао. Због тога је одмах зарадио жути картон.

Међутим, то није све. По завршетку меча поново је био у центру пажње, пошто је покушао физички да се обрачуна са Аланом Њомом.

Играч Хетафеа је победу славио испред клупе Реала, што се нимало није допало Винисијусу - кренуо је одмах ка ривалу, али чланови стручног штаба и саиграчи су успјели да спријече физички обрачун.

