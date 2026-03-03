Винисијус поново дивљао: Вукао играча по трави па хтио да се бије

Извор:
АТВ
03.03.2026
10:15
Коментари:0
Фудбалери Хетафеа направили су синоћ велику сезнацију, пошто су на гостујућем терену побиједили фаворизовани Реал Мадрид 1:0, у утакмици 26. кола шпанске Примере.
Судија Алехандро Муниз Руиз имао је пуне руке посла на овом мечу. Подијелио је чак 10 жутих картона и два црвена.
Везиста Реал Мадрида Франко Мастантуоно добио је директан црвени картон у петом минуту надокнаде другог полувремена, због вређања главног судије, док је нападач Хетафеа Адријан Лисо два минута касније искључен из игре због другог жутог картона, преноси "Курир".
И Винисијус Жуниор имао је свој "шоу" на овом мечу.
March 2, 2026
У 94. минуту утакмице силом је вукао по трави играча Хетафеа, који је добио ударац од Карерас.
Сматрао је Винисијус да противник симулира, па је дотрчао и вукао га како би устао. Због тога је одмах зарадио жути картон.
Међутим, то није све. По завршетку меча поново је био у центру пажње, пошто је покушао физички да се обрачуна са Аланом Њомом.
Играч Хетафеа је победу славио испред клупе Реала, што се нимало није допало Винисијусу - кренуо је одмах ка ривалу, али чланови стручног штаба и саиграчи су успјели да спријече физички обрачун.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму