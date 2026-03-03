Власник Мек Тир Паба о спору са Борцем

Аутор:АТВ
Власник бањалучког Мек Тир Паба Далибор Шајић огласио се о спору са Рукометним клубом Борац око наплате ренте за локал у којем држи угоститељски објекат.
Он је објаснио како је до спора дошло и поручио да ће платити кирије уколико се у жалбеном поступку потврди првостепена пресуда.
Његово саопштење преносимо у цјелости:
Поводом доношења првостепене судске одлуке којом сам обавезан да Рукометном клубу Борац Бања Лука плаћам закупнине за најам пословног простора "Мек Тир Паб“ у циљу отклањања свих недоумица, али и неистина које су посљедњих дана пласиране јавности, под пуном материјалном, моралном, али и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Дана 07.12.2011. године у својству закупца закључио сам уговор о закупу пословног простора, који је данас познат као "Мек Тир Паб", на укупан период трајања до 31.12.2027. године.
У марту 2023. године запримио сам опомену пред тужбу од Небојше Торбице, који се, према изводу из катастарске евиденције, легитимисао као власник предметног простора и затражио да се закупнина убудуће уплаћује њему, уз упозорење исељења из пословног простора.
Одмах по пријему ове опомене пред тужбу контактирао сам представнике РК Борац као закуподавца и упознао их о наведеном, те сам у циљу проналажења за све стране прихватљивог рјешења одржао неколико састанака са представницима РК Борац и Небојшом Торбицом. Тада сам упознат о постојању судских спорова између наведених страна око права својине над предметним пословним простором.
С обзиром да супротстављене стране нису могле доћи до компромисног рјешења, у циљу избјегавања плаћања двоструких износа закупнина објема странама, поднио сам Основном суду Бања Лука, захтјев за полагање закупнина на депозитни рачун суда, до окончања свих судских поступака који се воде између супротстављених страна око власништва над предметним пословним простором.
Међутим, суд је одбио мој захтјев за полагање новца на судски депозит без јасног образложења.
Ја сам понудио РК Борац (иако ми исти нису доставили доказ о праву својине над пословним простором), уобзирујући дугогодишњу изузетно коректну сарадњу, да плаћам њима и даље износе закупнина, али да ми обезбједе гаранцију (банкарску/хипотеку) да у случају да изгубе спор од Небојше Торбице, ћу бити у могућности да од њих наплатим закупнине које би у том случају био у обавези да платим Небојши Торбици.
Међутим РК Борац Бања Лука није био у могућности да ми понуди било какву гаранцију и заштиту од двоструког плаћања закупнина.
Након тога је дошло до предметне тужбе којом ме је РК Борац тужио за неплаћане закупнине у периоду од пријема опомене пред тужбу од стране Небојше Торбице, па убудуће.
Истовремено, Небојша Торбица је пристао да ми изда банкарске гаранције у случају да изгуби спор око власништва од РК Борац, којима би био заштићен од двоструког плаћања закупнина, што сам ја прихватио и одлучио да плаћам закупнине Небојши Торбици који се Изводом из књиге уложених уговора легитимисао као власник предметног пословног простора. Напомињем да сам до дана сачињења овог саопштења све износе закупнина платио Небојши Торбици.
Према тома, у случају да правоснажном судском одлуком Небојша Торбица изгуби судске спорове од РК Борац око власништва над пословним простором, ја ћу добровољно или путем банкарске гаранције од истог наплатити све дужне закупнине у корист друге стране, односно РК Борац Бања Лука.
Дакле, ја не желим да нити једној од страна у спору осујетим право на наплату закупнина, јер сам 13 година био уредан платилац истих, али само желим да се осигурам од двоструког плаћања закупнина, што би представљало озбиљан терет по пословање мене као самосталног предузетника.
Такође истичем, а везано за неправоснажну одлуку суда којом сам обавезан да РК Борац Бања Лука платим претходно наведене износе закупнина и трошкова парничног поступка, да ћу извршити плаћање у законском року, уколико наведена одлука буде потврђена у жалбеном поступку у корист тужиоца РК Борац Бања Лука.
За све наведено у овом саопштењу имам доказе и спреман сам да их презентујем јавном мнењу у циљу заштите економских и комерцијалних интереса, али и заштите своје породице и себе лично, који трпимо ничим оправдану осуду јавности како на друштвеним мрежама, тако и на подручју електронских медија.
