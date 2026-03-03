Logo
Large banner

Хрватска шаље авионе по своје држављане на Блиском истоку

Извор:

24сата.хр

03.03.2026

12:48

Коментари:

0
Хрватска шаље авионе по своје држављане на Блиском истоку
Фото: Pixabay

Због озбиљно погоршане и нестабилне сигурносне ситуације на Блиском истоку и у дијеловима сусједних држава, Министарство спољних и европских послова Републике Хрватске позива хрватске држављане на највиши степен опреза, смирено и одговорно поступање, као и стриктно придржавање упута локалних власти, стоји у саопштењу које у цјелости преноси портал 24сата.хр.

Препоручује се избјегавање свих путовања у државе погођене актуелном кризом, док се хрватским држављанима који се тамо већ налазе савјетује боравак у затвореним и сигурним просторима, ограничење кретања, избјегавање јавних окупљања и континуирано праћење службених информација. У случају прекида комуникације потребно је остати на сигурном мјесту док се сигнал поново не успостави.

Састанак Саво Минић

Република Српска

Минић са амбасадором Швајцарске у БиХ

У координацији са надлежним државним органима ангажован је авион Croatia Airlinesa за евакуацију хрватских држављана.

У сарадњи са надлежним органима Републике Хрватске и авио-компанијом AirTrade, обезбијеђен је додатни авион који ће приликом повратка преузети хрватске ходочаснике из Израела и сигурно их превести у Лион, одакле могу наставити пут до Загреба.

Такође, Хрватска агенција за цивилно ваздухопловство је у сталном контакту са више авио-компанија ради организације могућих евакуационих летова. У току су разговори, између осталог, са компанијама „Etihad Airways“ „flydubai, у вези са могућношћу превоза додатног контингента хрватских држављана.

илу-новац-27102025

Друштво

Добио 840.000 КМ на кладионици - ево колико му је држава узела

Приоритет приликом повратка имају посебно рањиве групе – дјеца, болесне особе и труднице. Истовремено, свим погођеним путницима савјетује се регистрација путем мејла наведеног у саопштењу.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Bliski istok

авион

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крвави Мјесец на небу

Наука и технологија

Вечерас је ''крвави Мјесец'': Ево одакле ће бити видљив

2 ч

0
Огласило се Министарство о гориву: Ограничење маржи је на снази

Економија

Огласило се Министарство о гориву: Ограничење маржи је на снази

2 ч

0
Љекари се боре за живот жене коју су напали пси: Полицајци их морали убити да би је спасили

Хроника

Љекари се боре за живот жене коју су напали пси: Полицајци их морали убити да би је спасили

2 ч

0
Зашто возачи спаљују "длачице" на новим гумама?

Ауто-мото

Зашто возачи спаљују "длачице" на новим гумама?

2 ч

0

Више из рубрике

Небодер зграда

Регион

Човјек скочио са највећег небодера у Хрватској, па ''слетио'' на Смарта

3 ч

0
Мајка и кћерка (6) скочиле са зграде: Жена пријављивала насиље од стране мужа?

Регион

Мајка и кћерка (6) скочиле са зграде: Жена пријављивала насиље од стране мужа?

3 ч

0
Избио пожар у ћелији, 13 повријеђених

Регион

Избио пожар у ћелији, 13 повријеђених

3 ч

0
Кладионица људи у кладионици

Регион

Ојадила кладионицу за преко 150.000 евра: Све рјешавала у ''два клика''

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

36

Казне до 30.000 КМ: И пумпе на мети инспекције

14

35

Битно: Вантјелесна оплодња

14

28

Гориво у Хрватској најскупље у посљедње двије године

14

25

Ови знакови коначно улазе у период среће, стабилности и великих промјена!

14

23

Ужас у Бањалуци: Пронађено тијело мушкарца код дворане Борик!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner