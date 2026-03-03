Хрватска шаље авионе по своје држављане на Блиском истоку

Извор:
03.03.2026
Због озбиљно погоршане и нестабилне сигурносне ситуације на Блиском истоку и у дијеловима сусједних држава, Министарство спољних и европских послова Републике Хрватске позива хрватске држављане на највиши степен опреза, смирено и одговорно поступање, као и стриктно придржавање упута локалних власти, стоји у саопштењу које у цјелости преноси портал 24сата.хр.
Препоручује се избјегавање свих путовања у државе погођене актуелном кризом, док се хрватским држављанима који се тамо већ налазе савјетује боравак у затвореним и сигурним просторима, ограничење кретања, избјегавање јавних окупљања и континуирано праћење службених информација. У случају прекида комуникације потребно је остати на сигурном мјесту док се сигнал поново не успостави.
У координацији са надлежним државним органима ангажован је авион Croatia Airlinesa за евакуацију хрватских држављана.
У сарадњи са надлежним органима Републике Хрватске и авио-компанијом AirTrade, обезбијеђен је додатни авион који ће приликом повратка преузети хрватске ходочаснике из Израела и сигурно их превести у Лион, одакле могу наставити пут до Загреба.
Такође, Хрватска агенција за цивилно ваздухопловство је у сталном контакту са више авио-компанија ради организације могућих евакуационих летова. У току су разговори, између осталог, са компанијама „Etihad Airways“ „flydubai, у вези са могућношћу превоза додатног контингента хрватских држављана.
Приоритет приликом повратка имају посебно рањиве групе – дјеца, болесне особе и труднице. Истовремено, свим погођеним путницима савјетује се регистрација путем мејла наведеног у саопштењу.
