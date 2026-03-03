Вечерас је ''крвави Мјесец'': Ево одакле ће бити видљив

Извор:
Потпуно помрачење Мјесеца, током којег ће се на небу појавити такозвани "крвави Мјесец", биће видљиво вечерас из Сјеверне и Централне Америке и западног дијела Јужне Америке, а становници Европе и Африке неће моћи да виде овај астрономски феномен.
Наредно такво помрачење ће услиједити тек крајем 2028. године, саопштила је данас америчка свемирска агенција НАСА.
Како се наводи, феномен ће моћи да посматрају и становници Аустралије и источне Азије, док ће дјелимичне фазе помрачења, бити видљиве из Централне Азије и већег дијела Јужне Америке.
Како појашњва АП, помрачења Сунца и Мјесеца настају усљед прецизног поравнања Сунца, Мјесеца и Земље, а према подацима НАСА, годишње се догоди између четири и седам таквих појава.
Она се често надовезују једна на друго због специфичног распореда небеских тијела у њиховим орбитама.
Током потпуног помрачења Мјесеца, Земља се налази између Сунца и Мјесеца, бацајући сјенку која у потпуности прекрива Мјесец.
Црвенкаста боја, по којој је феномен добио назив "крвави Мјесец", посљедица је преламања и расипања Сунчеве свјетлости у Земљиној атмосфери.
За праћење појаве није потребна посебна опрема, већ ведро небо.
Наредно дјелимично помрачење Мјесеца очекује се у августу и биће видљиво из Америке, Европе, Африке и западне Азије.
