Трагедија: Погинуло троје алпиниста у Италији

Извор:
СРНА
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Троје алпиниста погинуло је данас на Гран Парадизу, планинском масиву на сјеверозападу Италије.
Горска спасилачка екипа Долине Аосте тренутно ради на извлачењу тијела страдалих.
Позив за помоћ стигао је у центар за хитне случајеве убрзо послије 19.30 часова због тога што се тројица пењача нису вратила, преноси италијанска агенција Аднкронос.
Како је саопштила Горска спасилачка служба, хеликоптер је одмах распоређен, што им је омогућило да лоцирају тијела на надморској висини од скоро 3.600 метара.
Операције идентификације ће обавити Италијанске алпске спасилачке службе у Червинији.
Како преносе италијански медији, двије жртве су Италијани.
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