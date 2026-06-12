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Шта каже Израел о споразуму САД-а и Ирана? Огласио се министар одбране

Аутор:

АТВ
12.06.2026 21:10

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Шта каже Израел о споразуму САД-а и Ирана? Огласио се министар одбране

Израелски министар одбране Израел Кац изјавио је да је уздржан поводом могућег склапања споразума између САД и Ирана и да договор који тражи амерички предсједник Доналд Трамп првенствено служи америчким интересима.

"Амерички предсједник тренутно ради на споразуму са Ираном имајући на уму америчке интересе, укључујући заједнички интерес са Израелом – да спријечи Иран да набави нуклеарно оружје - и очекујемо да ће остати при том принципу", објавио је Кац на "Телеграму".

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Израел очекује да Вашингтон узме у обзир и друге безбједносне бриге, додао је он и указао на ирански ракетни програм и подршку Техерана оружаним групама, које је назвао терористима.

Кац је рекао да Израел мора да буде у могућности да настави да дјелује самостално у будућности да би спријечио Иран да добије нуклеарно оружје.

Према његовим ријечима, Израел се неће повући из "зона безбједности" које је одредио у Либану, Сирији и Појасу Газе.

Он је то образложио указивањем на пријетње од "џихадистичких снага и организација", преноси агенција ДПА.

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Тагови :

Израел

Иран

Доналд Трамп

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