Шта каже Израел о споразуму САД-а и Ирана? Огласио се министар одбране

Аутор:АТВ
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Израелски министар одбране Израел Кац изјавио је да је уздржан поводом могућег склапања споразума између САД и Ирана и да договор који тражи амерички предсједник Доналд Трамп првенствено служи америчким интересима.
"Амерички предсједник тренутно ради на споразуму са Ираном имајући на уму америчке интересе, укључујући заједнички интерес са Израелом – да спријечи Иран да набави нуклеарно оружје - и очекујемо да ће остати при том принципу", објавио је Кац на "Телеграму".
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Израел очекује да Вашингтон узме у обзир и друге безбједносне бриге, додао је он и указао на ирански ракетни програм и подршку Техерана оружаним групама, које је назвао терористима.
Кац је рекао да Израел мора да буде у могућности да настави да дјелује самостално у будућности да би спријечио Иран да добије нуклеарно оружје.
Према његовим ријечима, Израел се неће повући из "зона безбједности" које је одредио у Либану, Сирији и Појасу Газе.
Он је то образложио указивањем на пријетње од "џихадистичких снага и организација", преноси агенција ДПА.
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