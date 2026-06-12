Амбасадор САД при УН: Подршка окончању мандата Механизма

Извор:
СРНА
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САД подржавају препоруку да се у овом тренутку оконча мандат Међународног резидуалног механизма за кривичне трибунале да истражује, подиже оптужнице, процесуира ратне злочине, непоштовање суда и лажна свједочења, изјавио је амбасадор САД при УН Џеф Бартос.
"Подржавамо препоруку да се функција пружања помоћи националним институцијама од стране Тужилаштва пренесе на Секретаријат УН", рекао је Бартос на сједници Савјета безбједности УН о раду Механизма.
Он је додао да је поменута функција "и даље важна као подршка националним правосуђима која се баве злочинима у оквиру домаћих система".
"САД подржавају пренос вршења свакодневног надзора над провођењем пресуда на државе које их проводе", рекао је Бартос.
Амерички амбасадор је подвукао да САД подржавају смањење броја запослених у Механизму, трошкова рада и његово постепено затварање.
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