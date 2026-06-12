Вирус еболе убрзано се шири: Захватио још три провинције

Аутор:АТВ
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Високи комесаријат УН за избјеглице /УНХЦР/ потврдио је прве смртне случајеве повезане са еболом у кампу за расељена лица на истоку Конга.
Двије жртве су интерно расељена лица која су живјела у кампу "Кпангба", у којем је 30.000 интерно расељених, наводи УНХЦР у извјештају.
Вирус се проширио на три провинције од када је Свјетска здравствена организација 17. маја, због епидемије еболе, прогласила ванредно стање по јавно здравље од међународног значаја.
У провинцијама епидемијом Итури, Јужни Киву и Сјеверни Киву, девастираним вишедеценијским сукобима, живи више од пет милиона расељених лица.
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Неповјерење према хуманитарним групама широко је распрострањено током једномјесечне епидемије еболе у Конгу, а локални становници понекад у тајности сахрањују тијела, упркос високом ризику од заразе.
Конго је до данас пријавио 676 потврђених случајева и 136 смртних исхода у епидемији еболе која се проширила и на сусједну Уганду, гдје је пријављено укупно 19 случајева,преноси Срна.
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