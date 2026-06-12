Logo

Вирус еболе убрзано се шири: Захватио још три провинције

Аутор:

АТВ
12.06.2026 15:46

Коментари:

0
Здравствени радници носе пацијента код кога је потврђено да има еболу у изолациони центар Опште болнице Бунија у Бунији, Конго, у четвртак, 11. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Високи комесаријат УН за избјеглице /УНХЦР/ потврдио је прве смртне случајеве повезане са еболом у кампу за расељена лица на истоку Конга.

Двије жртве су интерно расељена лица која су живјела у кампу "Кпангба", у којем је 30.000 интерно расељених, наводи УНХЦР у извјештају.

Вирус се проширио на три провинције од када је Свјетска здравствена организација 17. маја, због епидемије еболе, прогласила ванредно стање по јавно здравље од међународног значаја.

У провинцијама епидемијом Итури, Јужни Киву и Сјеверни Киву, девастираним вишедеценијским сукобима, живи више од пет милиона расељених лица.

Ебола

Свијет

Америка тражи од Европе да ограничи путовања због еболе

Неповјерење према хуманитарним групама широко је распрострањено током једномјесечне епидемије еболе у Конгу, а локални становници понекад у тајности сахрањују тијела, упркос високом ризику од заразе.

Конго је до данас пријавио 676 потврђених случајева и 136 смртних исхода у епидемији еболе која се проширила и на сусједну Уганду, гдје је пријављено укупно 19 случајева,преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ебола

Ебола вирус

Конго

Коментари (0)

Прочитајте више

Здравствени радник дезинфикује кола хитне помоћи у центру за лијечење Монгбвалу која су превозила пацијента за кога се сумња да је оболио од еболе у ​​Монгбвалуу, Конго, у петак, 5. јуна 2026.

Свијет

Америка тражи од Европе да ограничи путовања због еболе

2 д

0
Ебола Африка Конго

Свијет

Потврђено више од 100 смртних случајева од еболе

3 д

0
Здравствени радници обучени у заштитну опрему почињу смјену у центру за лијечење еболе у ​​Бенију, Конго, 16. јула 2019.

Свијет

Двоцифрена бројка заражених: Нападају центре за лијечење опасног вируса и погребнике

3 д

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Здравље

Пријети највећа епидемија еболе у историји: Ово су предвиђања за број заражених

4 д

0

Више из рубрике

Пас

Свијет

Ужас у Кини: Удомљавао псе, па их мучио и снимке продавао на интернету

3 ч

0
Туна плива у мору

Свијет

Забринутост у Грчкој због опасне рибе: Проблем који би могао трајати годинама

3 ч

0
Ученица оптужена за три покушаја убиства: Дошла у школу у Манчестеру са ножем

Свијет

Ученица оптужена за три покушаја убиства: Дошла у школу у Манчестеру са ножем

3 ч

0
Тунел окружен зеленилом.

Свијет

Дјевојчице нестале у тунелу током излета, па изрониле из одвода у ресторану

4 ч

0

  • Најновије

17

46

Огласила се Мета: Поново раде Фејсбук и Инстаграм

17

42

Дебата у Савјету безбједности; Русија: Одлука суда о генералу Младићу нехумана и незаконита

17

34

Ухапшен због навођења на проституцију

17

33

Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

17

28

Неизљечива болест побјеђена: „Осјећам се благословено“

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима