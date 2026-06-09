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Потврђено више од 100 смртних случајева од еболе

Аутор:

АТВ
09.06.2026 15:16

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Ебола Африка Конго
Фото: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Прије непуних мјесец дана утврђено је актуелно избијање еболе на истоку Конга. У међувремену, број преминулих порастао је на 101. Само мали број заражених налази се на путу опоравка.

У Демократској Републици Конго, број потврђених смртних случајева од еболе порастао је на 101. Према подацима Министарства информисања ове централноафричке државе, до недјеље је потврђено укупно 550 случајева обољења.

Према наведеним подацима, 309 особа налазило се у болници или изолацији. Деветнаест пацијената је на путу опоравка.

Актуелна епидемија вируса у Конгу званично је утврђена прије непуних мјесец дана. Њено сузбијање је посебно тешко јер за сој вируса еболе типа Бундибугио још не постоје ни вакцина ни посебна терапија.

Праћење контаката није довољно

Да би се зауставило ширење болести, према подацима Свјетска здравствена организација (СЗО), неопходно је идентификовати и надзирати 90 одсто свих особа које су биле у контакту са зараженом особом. Тренутно је, према подацима Министарства информисања у Киншаса, степен праћења контаката око 64 одсто, пише Tagesschau

Напади љутих мјештана на здравствене раднике, неповјерење дијела становништва и оружани сукоби у погођеној покрајини Итури додатно отежавају напоре усмјерене на сузбијање епидемије.

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Подијели:

Тагови :

Ебола вирус

Африка

Конго

зараза

вирус

смртни случај

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