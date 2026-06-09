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Три особе избодене ножем, ухапшена дјевојчица: Опсадно стање у Манчестеру

Аутор:

АТВ
09.06.2026 11:46

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Жена држи нож
Фото: Unsplash

Три особе избодене су ножем у нападу у средњој школи у Манчестеру јутрос, извјештава Дејли Мјел.

Школа је из безбједносних разлога затворена, а једна дјевојчица је ухапшена након озбиљног инцидента.

Полиција Великог Манчестера инсистира да "нема шире пријетње по ученике и особље у школи".

"Три особе су повријеђене, међутим, сматра се да повреде тренутно нису озбиљне. Хитне службе су и даље на лицу места и пружамо подршку школи. Не вјерује се да постоји шира пријетња по ученике и особље у школи", рекао је портпарол полиције.

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Полицијска и амбулантна возила су фотографисана испред капије и у школском дворишту.

Изнад зграде је виђен и хеликоптер хитне помоћи, док су се на мјесту догађаја окупљале велике групе ученика и родитеља.

Задруга Академија Манчестер је мешовита средња школа у предграђу Блекли.

(Дејли Мејл/Курир)

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Тагови :

инцидент

Школа

напад ножем

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