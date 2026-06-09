Беба избачена из позоришта током Шекспирове "Буре"

Аутор:АТВ
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Беба која је гугутала током представе "Бура" Вилијама Шекспира, у којој је главну улогу играо глумац Кенет Брана, удаљена је из сале након што је ометала извођење у позоришту Краљевске шекспировске позоришне трупе у Стратфорду на Ејвону, родном мјесту славног енглеског писца.
Према наводима публике, беба је током првог сата представе упорно испуштала звуке, што је изазвало незадовољство гледалаца и више притужби управи позоришта, а поједини су тражили и повраћај новца, пренио је британски Телеграф.
Особље позоришта је током паузе замолило мајку да остатак представе прати из кафића путем телевизијског преноса, што је на крају и учинила.
Гледаоци су навели да је бука ометала извођење у релативно малој и акустично осјетљивој сали, због чега су се поједини чланови публике окретали и изражавали незадовољство.
Неки посјетиоци су оцијенили да је представа "потпуно уништена", док су други истакли да је ситуација била непријатна и за мајку дјетета, преноси Телеграф.
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