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Беба избачена из позоришта током Шекспирове "Буре"

Аутор:

АТВ
09.06.2026 11:11

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Позоришна сала са погледом на празну бину.
Фото: Pexels/Monica Silvestre

Беба која је гугутала током представе "Бура" Вилијама Шекспира, у којој је главну улогу играо глумац Кенет Брана, удаљена је из сале након што је ометала извођење у позоришту Краљевске шекспировске позоришне трупе у Стратфорду на Ејвону, родном мјесту славног енглеског писца.

Према наводима публике, беба је током првог сата представе упорно испуштала звуке, што је изазвало незадовољство гледалаца и више притужби управи позоришта, а поједини су тражили и повраћај новца, пренио је британски Телеграф.

Особље позоришта је током паузе замолило мајку да остатак представе прати из кафића путем телевизијског преноса, што је на крају и учинила.

Гледаоци су навели да је бука ометала извођење у релативно малој и акустично осјетљивој сали, због чега су се поједини чланови публике окретали и изражавали незадовољство.

Неки посјетиоци су оцијенили да је представа "потпуно уништена", док су други истакли да је ситуација била непријатна и за мајку дјетета, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Представа

беба

Енглеска

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