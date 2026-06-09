Драма у аутомеханичарској радњи: Довезао скуп аутомобил у сервис па остао без њега

Аутор:АТВ
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У београдском насељу Борча догодила се крађа аутомобила из једне аутомеханичарске радње.
Како Телеграф сазнаје, власник је јуче довезао аутомобил марке ауди А3 на сервис и оставио га у радионици, а кључеви су остали у возилу.
Када су данас запослени примијетили да аутомобила нема, посумњали су да је украден. За сада непозната особа је, према првим информацијама, одвезла возило из круга радионице.
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Аутомеханичар је одмах позвао полицију, а о нестанку возила обавештен је и власник аутомобила.
Случај је пријављен полицији која је покренула истрагу.
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