Затворена бирачка мјеста на изборима за скупштину привремених институција у Приштини

Аутор:АТВ
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У Аутономној покрајини Косово и Метохија у 19 часова су затворена бирачка места на ванредним изборима за скупштину привремених институција самоуправе.
Грађанима који су се у том тренутку затекли на бирачким местима омогућено је да гласају.
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Ванредни избори су одржани пошто парламент није успио да изабере предсједника привремених институција у року који је одредио уставни суд у Приштини, односно до 28. априла.
Према подацима централне изборне комисије у Приштини, излазност је до 17 часова била 29,28 одсто, а највећа излазност забиљежена је у српским срединама, у Зубином Потоку гласало је 52,87 одсто уписаних бирача.
Укупна излазност до 17 часова часова мања је него на изборима у децембру 2025. године, пошто је на децембраским изборима до 17 часова гласало 38,63 одсто уписаних бирача.
Право гласа на данашњим изборима имало је 2.092.174 грађана, а гласало се у 949 бирачких центара са 2.550 бирачких мјеста.
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На изборима су учествовале три коалиције, 17 странака и један независни кандидат.
Из српске заједнице на изборима су учествовале најјача српска странка у Покрајини - Српска листа и странка За слободу правду и опстанак.
Скупштина привремених институција има 120 посланичких мјеста, од којих је 10 загарантовано представницима Срба, 10 несрпским невећинским заједницама и 100 албанским странкама.
Ово су трећи избори за скупштину привремених институција за непуних 16 мјесеци.
(Танјуг)
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