Logo
Large banner

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Објављен снимак рањавања ФНЦ борца

Аутор:

АТВ
07.06.2026 19:19

Коментари:

0
Рањавање ФНЦ борца
Фото: Screenshot

Језиве вијести стигле су из Словеније, гдје је у једном локалу у Љубљани, дошло до напада на ФНЦ-овог тешкаша, Александра Драбинцу!

Како смо раније објавили, до инцидента је дошло у петак, 5. јуна у вечерњим сатима, када су четворица за сада непознатих нападача, сачекали Драбинцу у једном кафићу, а ситуација је убрзо ексалирала и претворила се у масовну тучу четири на један.

Наташа Беквалац

Сцена

Наташа Беквалац открила колико дуго нема партнера

Током општег метежа и обрачуна, Драбинца је успио и да брутално "патосира" једног од нападача, а онда је услиједио шок. Један од нападача извадио је пиштољ, и пуцао Драбинци у ноге. Међутим, Словенац ни у тој ситуацији није желио да се преда, већ је наставио да пружа отпор, и тако рањен се бије са нападачима, који баш и нису знали како да изађу на крај са словеначким тешкашем.

Убрзо се ситуација смирила, а како се може видјети на снимку, Драбинца ни тада није показао страх, већ је викао како је сам изашао пред њих четворицу.

Полиција ФБиХ

Хроника

Још једна пуцњава у БиХ, има рањених

Сада је и сам Драбинца објавио снимак на мрежама, а уз то је оставио и поруку.

"Чисто да се зна шта је било", написао је Драбинца, а снимак, који је, упозоравамо вас, узнемирујућег карактера, можете погледати у наставку текста.

Подсјетимо, Драбинца у професионалној каријери има скор 4-0, а свој посљедњи тријумф уписао је на ФНЦ 29 у Љубљани.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Рањавање ФНЦ борца

Александар Драбинца

Словенија

рањавање

Туча

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Маринко Умичевић остаје предсједник Рукометног савеза РС.

Остали спортови

Рукометни савез Републике Српске: Маринко Умичевић остаје предсједник

5 ч

0
Кајак на дивљим водама.

Остали спортови

Кајак: Анже Уранкар граби ка титули најбољег свих времена

1 д

0
Ватерполо

Остали спортови

Владимир Вујасиновић нови селектор Србије!

2 д

0
Сабрина Воинеа

Остали спортови

Незапамћен скандал: Спортисткиња под истрагом јер је наводно истукла дечка

2 д

0

  • Најновије

20

38

Одржан први сабор Змијањаца

20

29

Униформе пред вратима бањалучких школа

20

22

''ПСС-у смета да Пискавица добије вртић''

19

54

Зверев након велике муке дошао до историјског трофеја

19

51

Обиљежавање 34. годишњице Лаке пјешадијске бригаде Војске Републике Српске у Српцу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner