УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Објављен снимак рањавања ФНЦ борца

Аутор:АТВ
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Језиве вијести стигле су из Словеније, гдје је у једном локалу у Љубљани, дошло до напада на ФНЦ-овог тешкаша, Александра Драбинцу!
Како смо раније објавили, до инцидента је дошло у петак, 5. јуна у вечерњим сатима, када су четворица за сада непознатих нападача, сачекали Драбинцу у једном кафићу, а ситуација је убрзо ексалирала и претворила се у масовну тучу четири на један.
Сцена
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Током општег метежа и обрачуна, Драбинца је успио и да брутално "патосира" једног од нападача, а онда је услиједио шок. Један од нападача извадио је пиштољ, и пуцао Драбинци у ноге. Међутим, Словенац ни у тој ситуацији није желио да се преда, већ је наставио да пружа отпор, и тако рањен се бије са нападачима, који баш и нису знали како да изађу на крај са словеначким тешкашем.
Убрзо се ситуација смирила, а како се може видјети на снимку, Драбинца ни тада није показао страх, већ је викао како је сам изашао пред њих четворицу.
Хроника
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Сада је и сам Драбинца објавио снимак на мрежама, а уз то је оставио и поруку.
"Чисто да се зна шта је било", написао је Драбинца, а снимак, који је, упозоравамо вас, узнемирујућег карактера, можете погледати у наставку текста.
Подсјетимо, Драбинца у професионалној каријери има скор 4-0, а свој посљедњи тријумф уписао је на ФНЦ 29 у Љубљани.
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