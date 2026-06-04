Незапамћен скандал: Спортисткиња под истрагом јер је наводно истукла дечка

Аутор:АТВ
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Поприлично страшне вијести долазе из комшилука, позната гимнастичарка клуба Констанца - Сабрина Воинеа, налази се под истрагом полиције.
Случај долази након што је наводно физички напала свог дечка док су се налазили у спортском комплексу "Лиа Манолију" у Букурешту, преноси Агерпрес.
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Током сриједе су полицајци Дирекције опште полиције Букурешта (ДГПМБ) - Полицијске станице 9, по пријави, обавијештени од стране једног младића старог 19 година да је, док се налазио у спортском комплексу у сектору 2, физички нападнут од стране дјевојке старе 19 година, саопштио је прес-биро ДГПМБ.
Према наводима извора, усљед спонтаног конфликта, дјевојка је наводно физички напала младића, ударајући га длановима и песницама по рукама.
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"Оштећеној особи су предочене одредбе Закона бр. 26/2024, односно могућност издавања проширеног налога за заштиту, али је она одбила предузимање такве мјере", наводи ДГПМБ.
Истрага се наставља од стране полицајаца из Полицијске станице 9 ради утврђивања чињеничног стања и предузимања законских мјера које буду потребне.
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