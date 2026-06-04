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Незапамћен скандал: Спортисткиња под истрагом јер је наводно истукла дечка

Аутор:

АТВ
04.06.2026 21:27

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Сабрина Воинеа
Фото: Screenshot / YouTube

Поприлично страшне вијести долазе из комшилука, позната гимнастичарка клуба Констанца - Сабрина Воинеа, налази се под истрагом полиције.

Случај долази након што је наводно физички напала свог дечка док су се налазили у спортском комплексу "Лиа Манолију" у Букурешту, преноси Агерпрес.

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Током сриједе су полицајци Дирекције опште полиције Букурешта (ДГПМБ) - Полицијске станице 9, по пријави, обавијештени од стране једног младића старог 19 година да је, док се налазио у спортском комплексу у сектору 2, физички нападнут од стране дјевојке старе 19 година, саопштио је прес-биро ДГПМБ.

Према наводима извора, усљед спонтаног конфликта, дјевојка је наводно физички напала младића, ударајући га длановима и песницама по рукама.

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"Оштећеној особи су предочене одредбе Закона бр. 26/2024, односно могућност издавања проширеног налога за заштиту, али је она одбила предузимање такве мјере", наводи ДГПМБ.

Истрага се наставља од стране полицајаца из Полицијске станице 9 ради утврђивања чињеничног стања и предузимања законских мјера које буду потребне.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сабрина Воинеа

Насиље

Полиција

Спортисткиња истукла дечка

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