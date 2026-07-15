Драма у Хрватској: Мушкарац у кањону Чиколе 10 сати висио заглављен наглавачке

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Хрватске горске службе спасавања Станице Шибеник извели су захтјевну акцију спасавања мушкарца који је чак 10 сати био заглављен наглавачке између двије стијене у кањону ријеке Чиколе код Дрниша.
Како је саопштено, припадници ХГСС-а у Шибенику синоћ су добили дојаву о несталом мушкарцу. Постојале су одређене индиције о локацији на којој би се особа могла налазити, а подручје претраге било је испод куле у Дрнишу.
У најкраћем року на терен је изашло 15 спасилаца Службе са двије беспилотне летјелице, а акцији се придружило и пет ватрогасаца ДВД-а Дрниш.
Након интензивне потраге, пилот беспилотне летјелице уочио је мушкарца у стрмом усјеку испод куле.
Портал 24сата јавља да је мушкарац остао заробљен наглавачке између двије стијене. С обзиром на вријеме његовог нестанка, претпоставља се да је тако висио око 10 сати, и то на температури вишој од 30 степени.
Спасиоци су с носилима дошли до мушкарца, пружили му прву помоћ и припремили га за транспорт.
Истовремено је екипа на вишем дијелу терена израдила сидриште и систем за подизање како би се повријеђени и спасиоци могли извући из кањона. Заједничким ангажманом сви су убрзо пребачени на плато, а повријеђени је предат тиму Хитне медицинске службе на даљу обраду.
„Овакве акције дају смисао сваком сату обуке, сваком изласку на терен и сваком одрицању спасилаца. Јуче се све то спојило у правом тренутку. Резултат је човјек који је добио нову прилику за живот“, поручили су из ХГСС-а.
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