Хрватски сабор усвојио резолуцију о Хрватима у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Хрватски сабор усвојио је Резолуцију о оснаживању политичког положаја Хрвата у БиХ коју су у процедуру упутили Домовински покрет и ХДЗ Хрватске.
Резолуција позива на формирање хрватске изборне јединице за избор члана Предсједништва из реда Хрвата и истиче “начело федерализма” као примјерено за уређење БиХ.
“Хрватски сабор позива Владу Републике Хрватске на наставак пружања подршке остваривању потпуне политичке равноправности Хрвата у Босни и Херцеговини у оквиру реформе политичког система којим би се осигурали поштени избори, на којима би сваки конститутивни народа имао могућност бирати своје легитимне представнике”, наводи се.
У питању је захтјев које подржавају готово све политичке странке у Сабору, од лијевог до десног спектра. Током дискусије опозиционе странке деснице Мост и Дрито критиковале су садржај Резолуције јер, између осталог, не спомиње формирање трећег ентитета. Амандмани које је предложио Мост одбијени су током гласања.
(Истрага)
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