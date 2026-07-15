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Хрватски сабор усвојио резолуцију о Хрватима у БиХ

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 12:59

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Хрватски сабор о Резолуцији о политичком оснаживању Хрвата у БиХ.
Фото: Youtube / Printscreen

Хрватски сабор усвојио је Резолуцију о оснаживању политичког положаја Хрвата у БиХ коју су у процедуру упутили Домовински покрет и ХДЗ Хрватске.

Резолуција позива на формирање хрватске изборне јединице за избор члана Предсједништва из реда Хрвата и истиче “начело федерализма” као примјерено за уређење БиХ.

“Хрватски сабор позива Владу Републике Хрватске на наставак пружања подршке остваривању потпуне политичке равноправности Хрвата у Босни и Херцеговини у оквиру реформе политичког система којим би се осигурали поштени избори, на којима би сваки конститутивни народа имао могућност бирати своје легитимне представнике”, наводи се.

У питању је захтјев које подржавају готово све политичке странке у Сабору, од лијевог до десног спектра. Током дискусије опозиционе странке деснице Мост и Дрито критиковале су садржај Резолуције јер, између осталог, не спомиње формирање трећег ентитета. Амандмани које је предложио Мост одбијени су током гласања.

(Истрага)

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Тагови :

Хрватска

Домовински покрет

Сабор

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