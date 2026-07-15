Цијело село остало без струје: У Хрватској саботирали концерт Мирослава Илића

Аутор:АТВ редакција
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Концерт Милослава Илића у Хрватској је прекинут након што је нестало струје у цијелом селу у ком је наступао. Мјештани су увјерени да се ради о саботажи.
Наиме, протеклог викенда у Свибовцу Подравском, у оквиру прославе Дана Светог Бенедикта, организован је концерт пјевача Мирослава Илића, али је након свега сат времена дошло до нестанка струје и прекида концерта.
Мјештани су били увјерени да је неко намјерно искључио струју у цијелом селу када је наступао Мирослав Илић, а сада се огласила и полиција.
Испоставило се да су сумње да није ријеч о обичном квару биле тачне.
Полиција је потврдила да је непозната особа оштетила далековод, због чега се међу мјештанима појавила сумња да је неко намјерно покушао да прекине наступ српског пјевача у околини Вараждина, пише Нет.хр.
Из Полицијске управе Вараждинске потврдили су да је починилац оштетио метални ормарић на стубу далековода и подизањем ручке уземљио електрични вод под напоном, што је изазвало прекид снабдјевања електричном енергијом у дјелу насеља.
Полиција и даље трага за починиоцем, а за оштећење јавне инфраструктуре предвиђена је казна затвора до пет година.
– Непознати починилац оштетио је метални ормарић на стубу далековода и подизањем ручке уземљио електрични вод под напоном. Усљед тога дошло је до прекида снабдјевања електричном енергијом у дијелу насеља Виниц – рекла је портпаролка Полицијске управе Вараждин Петра Босиљ.
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