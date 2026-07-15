Појавио се снимак на ком се види тренутак прије несреће у којој је погинула Радмила

Аутор:АТВ редакција
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У несрећи код Трстеника погинула је Радмила Н. Б. (43). Сумња се да је удесу, претходила улична трка аутомобила, а да је возач прешао у супротну траку.
Стравичној саобраћајној несрећи на путу између Трстеника и Крушевца, која се догодила у петак 10. јула око 23.50 часова, а у којој је живот изгубила Радмила Н. Б. (43), наводно је претходила трка аутомобила, након које је један од возача прешао у супротну саобраћајну траку и директно ударио у возило у којем се несрећна жена налазила са својом дјецом.
Према наводима објављеним на друштвеним мрежама, брзинометар на "фолксвагену" остао је закочен на чак 180 километара на сат, док се љекари боре за живот једног од Радмилине дјеце, пише Телеграф.
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Како се наводи у објави која се шири друштвеним мрежама, сумња се да се возач "фолксвагена" непосредно прије несреће, под околностима које се и даље утврђују, наводно изгубио контролу над возилом, прешао на супротну страну коловоза и директно ударио у "цитроен" којим је управљала Радмила.
У возилу са њом налазило се и двоје дјеце, деветнаестогодишња ћерка и седамнаестогодишњи син.
Према раније објављеним информацијама, Радмилина ћерка задобила је тешке тјелесне повреде, док је њеном сину првобитно констатовано да је лакше повријеђен.
Посебну пажњу јавности изазвао је навод да је брзинометар у аутомобилу након судара остао закочен на брзини од 180 километара на сат.
Уколико се та информација потврди, вјештачењем би требало да буде утврђено којом се брзином возило заиста кретало непосредно прије судара, као и да ли је велика брзина била један од кључних узрока несреће. Сама позиција казаљке након удара не мора нужно представљати коначан доказ брзине, због чега ће прецизне одговоре дати саобраћајно-техничко вјештачење.
Истражитељи би требало да утврде и да ли се осумњичени заиста тркао са другим возачем, као што се наводи у објави на друштвеним мрежама, ко је управљао другим аутомобилом, као и да ли постоје још неки снимци надзорних камера или изјаве сведока који би могли да потврде шта се догађало у минутима прије директног судара.
Према до сада познатим информацијама, М. П. (29) из Трстеника управљао је аутомобилом марке "фолксваген" када је прешао у супротну саобраћајну траку. Из супротног смјера наилазила је Радмила у "цитроену", а затим је дошло до силовитог директног судара. Радмила је задобила повреде којима је подлегла на мјесту несреће и, упркос брзој реакцији полиције, ватрогасаца и екипа Хитне помоћи, за њу није било спаса.
У тренутку несреће Радмила није била сама, на мјестима путника сједили су њена деветнаестогодишња ћерка и седамнаестогодишњи син, који су повријеђени у судару.
Они су након несреће хитно превезени у Општу болницу у Крушевцу, гдје им је указана медицинска помоћ. Повреде је задобио и возач "фолксвагена", коме су, према ранијим информацијама, констатоване лаке тјелесне повреде.
Припадници Министарства унутрашњих послова у Крушевцу ухапсили су М. П. због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја.
Хапшење је обављено по налогу основног јавног тужиоца у Трстенику, а како је раније саопштио МУП, сумња се да је осумњичени, управљајући "фолксвагеном", прешао на другу страну пута и директно се сударио са "цитроеном" којим је управљала Радмила.
М. П. је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву за кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја, бити приведен надлежном тужилаштву.
У даљем току поступка биће проверени сви нови наводи, укључујући тврдњу да је несрећи претходила трка аутомобила, да се "фолксваген" кретао изузетно великом брзином, као и да је казаљка на брзинометру након удара остала на 180 километара на сат.
Од значаја за истрагу биће трагови пронађени на коловозу, оштећења на возилима, подаци из евентуалних електронских система аутомобила, снимци камера и изјаве особа које су се у том тренутку налазиле на путу.
Радмила је сахрањена 13. јула на градском гробљу у Брусу, а на вечни починак испратили су је породица, пријатељи, познаници и бројни људи које је потресла вест о њеној изненадној смрти.
Од тренутка када се сазнало за несрећу, друштвене мреже преплавиле су поруке опроштаја и подршке њеним најближима.
"Ово је велика туга и непоправљив губитак за све нас који смо је познавали", "Бог да јој душу прости, нека је анђели чувају", "Породици желимо снагу да издржи ову бол", "Туга до неба" и "Радо, путуј са анђелима", само су неке од порука остављених испод објава.
(Телеграф.рс)
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