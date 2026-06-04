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Хаос на лету за Сплит: Путницима стигло хитно обавјештење

Аутор:

АТВ
04.06.2026 20:55

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Авион
Фото: pexels/ Mathew Browne

Путници на лету компаније Џет2 из Лондона за Сплит суочили су се са вишесатним кашњењем након што се авион морао вратити на полазни аеродром због инцидента са једним путником.

Данашњи дан у Хрватској обиљежило је више инцидената и незгода са авионима, а једна од њих догодила се и у Сплиту.

Наиме, данас поподне дошло је до инцидента на лету из Лондона за Сплит. Путници у сплитској ваздушној луци добили су обавјештење да је њихов лет компаније Џет2 одложен због инцидента у авиону, пише Нет.хр.

"Поштовани, жао нам је што је ваш данашњи лет одложен због инцидента са путницима у вашем авиону. Очекује се да ће ваш лет сада полетјети у 18.45. Пријава за лет биће затворена 40 минута прије првобитно планираног времена поласка", наводи се у обавјештењу путницима који су из Лондона за Сплит требали полетјети у 17.10 часова.

Инцидент се догодио када је један путник правио проблеме током лета из Лондона ка Сплиту. Због тога се авион вратио у Лондон, искрцао проблематичног путника, након чега је поново полетио за Сплит.

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Тагови :

авион

Сплит

Лондон

Хрватска

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