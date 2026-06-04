Хаос на лету за Сплит: Путницима стигло хитно обавјештење

Аутор:АТВ
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Путници на лету компаније Џет2 из Лондона за Сплит суочили су се са вишесатним кашњењем након што се авион морао вратити на полазни аеродром због инцидента са једним путником.
Данашњи дан у Хрватској обиљежило је више инцидената и незгода са авионима, а једна од њих догодила се и у Сплиту.
Наиме, данас поподне дошло је до инцидента на лету из Лондона за Сплит. Путници у сплитској ваздушној луци добили су обавјештење да је њихов лет компаније Џет2 одложен због инцидента у авиону, пише Нет.хр.
"Поштовани, жао нам је што је ваш данашњи лет одложен због инцидента са путницима у вашем авиону. Очекује се да ће ваш лет сада полетјети у 18.45. Пријава за лет биће затворена 40 минута прије првобитно планираног времена поласка", наводи се у обавјештењу путницима који су из Лондона за Сплит требали полетјети у 17.10 часова.
Инцидент се догодио када је један путник правио проблеме током лета из Лондона ка Сплиту. Због тога се авион вратио у Лондон, искрцао проблематичног путника, након чега је поново полетио за Сплит.
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