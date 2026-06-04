Уклети дворац изронио из стијене - крије тајне чувеног витеза

Аутор:АТВ
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Свега неколико километара вожње од Постојнске јаме, кроз питоме и зелене словеначке брежуљке, пут вас води до призора који у секунди брише границу између јаве и најљепших бајки епске фантастике.
Изненада, иза једне кривине, пред вама се указује монументална, вертикална камена стијена висока чак 123 метра, а у њеној самој средини, углављен у џиновски пећински отвор, поносно стоји Предјамски замак.
Гледате у архитектонско чудо које дословно пркоси гравитацији и људској логици – дворац који је толико савршено стопљен са сивим каменом да је немогуће процијенити гдје престаје рад мајке природе, а гдје почињу зидине старе више од осам вијекова. Није ни чудо што је ово фасцинантно здање званично уписано у Гинисову књигу рекорда као највећи пећински дворац на цијелој планети!
Свака стопа овог дворца мирише на војне стратегије, дворске интриге и тајне које су вијековима остале закључане у хладном камену, пише портал "Српска инфо".
Унутрашњост замка је фасцинантан лавиринт у којем се мијешају класичне дворске просторије, попут спаваћих соба и судница, са суровим пећинским стијенама које служе као природни унутрашњи зидови.
Ходајући кроз те хладне ходнике, просто можете осјетити дух најпознатијег господара овог дворца – легендарног витеза Еразма Предјамског. Историја га памти као неустрашивог, али и пркосног племића који је потражио спас иза непробојних зидина Предјаме.
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Еразмо је убрзо постао нека врста словеначког Робина Худа; са својом уиграном екипом коњаника пљачкао је богате трговачке караване и помагао сиротињи. Бијесан због његовог пркоса, аустријски цар је послао моћну војску да опколи и потпуно блокира дворац.
Тада почиње једна од најневјероватнијих војних опсада у историји, која је трајала пуних годину и један дан! Царски војници су мислили да ће витез и његови људи брзо умријети од глади и жеђи у затвореној стијени, али су доживјели потпуни слом. Еразмо их је са зидина дворца стално провоцирао, бацајући им свјеже убране трешње и печено јагњеће месо, показујући им да су његове залихе непресушне. Војници су у очају вјеровали да витез користи црну магију.
Истина је, наравно, била знатно генијалнија. Предјамски замак је заправо изграђен испред огромног пећинског система са километарским каналима. Директно из горњих просторија дворца улазило се у такозвани Еразмов пролаз – природни, тајни тунел који води кроз саму унутрашњост стијене и избија на површину на сасвим другој страни брда, дубоко у шуми.
Кроз тај скривени подземни лавиринт, витезови су неометано излазили из блокираног дворца, набављали свјежу храну и враћали се назад, док је војска испред дворца узалудно стражарила.
Ипак, историја воли иронију, па је тако и неустрашиви Еразмо страдао не због војне надмоћи непријатеља, већ због издаје из сопствених редова. Један од његових слуга био је поткупљен и открио је непријатељима једину слабу тачку дворца – тоалет који се налазио на самој ивици спољног зида.
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Када је витез једне вечери отишао тамо, издајник је на прозору упалио свијећу као сигнал царској војсци. Војници су испалили камену куглу из катапулта која је пробила танки зид и усмртила витеза.
Захваљујући својој вансеријској, драматичној љепоти и мистичној енергији, Предјамски замак је већ деценијама права магнетна привлачност за свјетску филмску индустрију.
Управо на овом мјесту, легендарни Џеки Чен снимао је култне сцене за свој чувени акциони хит “Божији оклоп”, а дворац је био инспирација и ауторима мегапопуларне серије “Игра пријестоља”. Шетајући кроз зидине, јасно вам је и зашто – сваки кадар овдје изгледа као готов филмски сет.
Предјамски замак није само камени споменик прошлости; то је невјероватна прича о људској генијалности, пркосу и савршеном складу човјека и сурове природе. Посјета овом дворцу, у комбинацији са узбуђењем које доноси Постојнска јама, представља јединствену авантуру која се дубоко урезује у памћење.
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