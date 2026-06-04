Logo
Large banner

Шокантан случај зеленашења: Због позајмице од 20.000, жртви отели око два милиона евра

Аутор:

АТВ
04.06.2026 08:45

Коментари:

0
Новац еври
Фото: Pixabay

Три особе ухапшене су због сумње да су годинама зеленашким каматама, пријетњама и принудом од једног Улцињанина и његове породице изнудили готово два милиона евра, иако је дуг, према наводима истраге, почео позајмицом од 20.000 евра.

Полиција је, у сарадњи са тужилаштвом, расвијетлила случај зеленаштва и каматашких канџи, спасивши улцињску породицу, која је, како се сумња, због почетног дуга од 20.000 евра, ојађена за око два милиона евра.

У тој акцији, према сазнањима Вијести, ухапшени су Петар Кусовац (33), Горан Вуковић (47) и Драган Ивановић (58).

Ивановић је, према сазнањима Вијести, дугогодишњи власник ланца кладионица.

Кусовац и Вуковић ухапшени су у недјељу у Улцињу и већ су по одлуци судије спроведени у Истражни затвор, а Ивановић је слободе лишен јуче, у наставку те истраге.

Из Управе полиције Вијестима је званично одговорено да су службеници одјељења безбједности Улцињ и Подгорица и Сектора за борбу против криминала, у сарадњи са основним државним тужилаштвима у Улцињу и Подгорици, предузимајући интензивне и континуиране активности на откривању, расвјетљавању и доказивању кривичног дјела зеленаштво, “идентификовали и лишили слободе три лица осумњичена за извршење кривичних дјела зеленаштво и угрожавање сигурности, извршена на штету више лица”.

Покушали да изнуде новац

Претходно, улцињској полицији пријављено је да су у тај град стигли Кусовац и Вуковић, који су уз пријетње покушали да изнуде од њих пола милиона евра.

"Лишена су слободе три лица из Подгорице: П.К. (33) и Г.В. (47) због сумње да су извршили кривична дјела зеленаштво и угрожавање сигурности, те Д.И. (58) због сумње да је извршио кривично дјело зеленаштво. Наиме, службеници Одјељења безбједности Улцињ поступали су по пријави оштећеног лица због сумње на извршено кривично дјело зеленаштво, којим су, како се сумња, осумњичена лица прибавила противправну имовинску корист на штету оштећеног у износу од скоро 2.000.000 евра на име наводног дуга - зеленашке камате, те су у сарадњи са Основним државним тужилаштвом у Улцињу предузели све потребне мјере и радње и прикупили обавјештења од више лица. Даљим поступањем службеника Одјељења безбједности Подгорица, у координацији са државним тужиоцем у Основном државном тужилаштву у Подгорици, прикупљена су додатна обавјештења и докази, који су резултирали лишењем слободе лица Д.И. те подношењем кривичне пријаве против наведених лица због сумње да су извршили кривично дјело зеленаштво у саизвршилаштву", казали су из полиције.

Из те институције објаснили су да су осумњичени оштећеном, како се сумња, позајмили 20.000 евра уз уговорену зеленашку камату:

Оштећени продао имовину да плати дуг

"Након чега су га кроз систем спортског клађења додатно задуживали и приморавали да им исплаћује значајне и вишеструке новчане износе тзв. 'пенале', те су му до краја маја 2026. године обрачунали дуг од око 500.000 евра, уз пријетње којима су покушали извршити наплату и од његове породице. Оштећени је, у међувремену, једном од осумњичених, под притиском, пренио у власништво стан вриједности око 400.000 евра, те продао више некретнина у Подгорици укупне вриједности око 300.000 евра испод тржишне цијене и исплатио око 150.000 евра на име наводног дуга".

Пријетили родитељима жртве

Из УП објашњавају да су Вуковић и Кусовац ухапшени у Улцињу и да им се на терет ставља и кривично дјело угрожавање сигурности извршено на штету родитеља оштећеног.

"Сумња се да су ова лица прије неколико дана, уз употребу хладног оружја, упутила пријетње по живот и тијело родитељима оштећеног лица у близини једног угоститељског објекта у Улцињу. Од осумњичених је привремено одузето возило високе класе - марке Мерцедес Г, ради даљих вјештачења и провјера. Лицима П.К. и Г.В. је од стране судије за истрагу одређен притвор, те су исти спроведени у Управу за извршење кривичних санкција у Спужу. Лице Д.И. је, по налогу надлежног тужиоца, лишено слободе и биће у законском року спроведено на даљу надлежност Основном државном тужилаштву у Подгорици", наводе из полиције.

Поручују да ће њихови службеници, у координацији са државним тужилаштвом, наставити активности на откривању и сузбијању тог сложеног облика криминалитета:

"Као и на процесуирању свих лица укључених у извршење кривичних дјела, те позивају оштећене грађане да пријаве овакве и сличне случајеве надлежним органима".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

Зеленашење

изнуда

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Хроника

Дуг удуплали за осам дана: Бањалучким полицајцима предложен притвор због зеленаштва

1 седм

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Бањалучки полицајци ухапшени због зеленашења!

2 седм

2
Бањалучанин пао због "зеленашења": Изнуђивао новац суграђанину

Хроника

Бањалучанин пао због "зеленашења": Изнуђивао новац суграђанину

3 седм

0
Зелена инфраструктура Бањалуке не може бити само украс; Уништавају се ријеке, сјеку стабла

Бања Лука

Зелена инфраструктура Бањалуке не може бити само украс; Уништавају се ријеке, сјеку стабла

1 мј

0

Више из рубрике

Таласи у океану

Регион

Четири пријатеља се суочила са јаким таласима у мору: Двојица преминула, двојица у тешком стању

15 ч

0
Тужилаштво Црне Горе затражило максималну затворску казну за Звицера

Регион

Тужилаштво Црне Горе затражило максималну затворску казну за Звицера

15 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Арена центар хитно евакуисан због дојаве о бомби

15 ч

0
Миливоје Брковић

Регион

Поломљена му вилица: Брутално претучен одборник Миливоје Брковић

15 ч

0

  • Најновије

09

43

Колика је продаја на пијацама у Српској

09

36

АТВ слави 29. рођендан; Божић: Успјех је могућ само ако останеш свој

09

36

Припадник Војске Србије Милован Јовановић погинуо у Либану

09

08

Директор Јувентуса: "Не вјерујем да ће Влаховић остати у Италији"

08

57

Марко Рубио: Подржавамо Италијана за новог високог представника!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner