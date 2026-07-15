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Ламинова најслађа публика: Мали Кејн краде пажњу на Свјетском првенству

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 09:54

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Брат Ламина Јамала
Фото: Društvene Mreže

Млађи брат шпанског репрезентативца Ламина Јамала побрао је све симпатије на Свјетском првенству, када се појавио на великом ТВ екрану.

Млади Шпанац још једном је изашао као успјешнији, пошто је са репрезентацијом елиминисао Француску и изборио ново велико финале. Тиме је настављена невјероватна серија у дуелима два играча који би у наредној деценији могли да обиљеже фудбалску сцену.

Међутим, оно што је публику широм свијета освојило је његов однос са млађом браћом, а о коме је често говорио у својим говорима.

Јамал има млађег брата и сестру. Брата Кејна (Keyne), који је рођен 2022. године. Често се појављује уз Ламина на утакмицама и постао је познат навијачима због својих реакција током мечева Шпаније, као што је то био случај и сад.

Такође, Јамал има и млађу полусестру Бару (Baraa) о којој се у јавности зна врло мало јер породица чува њену приватност.

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Тагови :

Ламин Јамал

Кејн

Шпанија

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Фудбал утакмица

видео снимак

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